Papeža v Vzhodnem Timorju pričakalo 600.000 vernikov

Predzadnja postojanka maratonskega potovanja 87-letnega papeža po Aziji in Južnem Pacifiku se je končala z navdušeno množico, velikim sprejemom in polnimi ulicami. Prestolnica Dili je pokala po šivih, ko so ulice prevzeli starejši verniki, otroci in mnogi drugi, ki so upali, da bodo lahko za vsaj kratek trenutek uzrli papeža. Nekateri so v obmorskem parku, kjer je potekala maša, čakali od 4. ure zjutraj, kar je več kot 12 ur pred začetkom dogodka.

Kar je še največje jedro kontroverznosti in sporov, je vprašanje spolnih zlorab. Pred dvema letoma je Vatikan priznal, da so disciplinirali vzhodnotimorskega škofa in Nobelovega nagrajenca za mir Carlosa Ximenesa Belo, potem ko je bil obtožen spolnih zlorab dečkov, ki so se zgodile pred desetletjem. Na preteklih potovanjih se je Frančišek že srečeval z žrtvami zlorab, morebiti bi se enako znalo zgoditi tudi v Vzhodnem Timorju. V ponedeljkovem govoru ni izrecno omenil spolnih zlorab, je pa pozval k zaščiti mladih, katerih dostojanstvo je bilo kršeno.

12-dnevni obisk papeža v Aziji vključuje Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Frančišek je šele drugi papež, ki je po Janez Pavlu II. leta 1989 obiskal Vzhodni Timor, je pa to prvi papeški obisk za to državo, odkar je leta 2002 pridobila neodvisnost.