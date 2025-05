Papeževa brata: Igral se je duhovnika, dražili smo ga, da bo papež

"Takoj je vedel. Mislim, da o tem ni nikoli dvomil. Mislim, da ni nikoli pomislil na kaj drugega," je dejal John Prevost. Kot otrok se je papež Leon XIV "igral duhovnika", je dejal John Prevost. "Likalna deska je bila oltar."

Povedal je še, da je v torek govoril s svojim bratom, preden so se kardinali odpravili na skrivni konklave, in svojemu mlajšemu bratu povedal, da tudi on verjame, da bi lahko bil prvi ameriški papež. Takrat je njegov mlajši brat to označil za neumnost in odgovoril: "Ne bodo izbrali ameriškega papeža," je takrat menil. "Preprosto ni verjel ali pa ni hotel verjeti," je dejal John Prevost.

John Prevost je dejal, da pričakuje, da bo njegov brat sledil stopinjam pokojnega papeža Frančiška kot glas za ranljive in revne.

Louis Prevost, najstarejši od treh bratov Prevost, je ležal v postelji doma na Floridi, ko je prišel veliki trenutek. "Žena me je poklicala in mi povedala, da se iz kapele vije bel dim," je dejal. "Začeli so brati njegovo ime in ko je rekel Roberto, sem takoj vedel – to je Rob," je dejal. Opisal je, da je vstal iz postelje in začel od veselja plesati naokrog kot idiot.

Svojega brata je opisal kot prizemljenega, nekoga, ki ima dober smisel za humor in je izjemno pameten. Ljubil je svoje delo kot misijonar v Peruju in bil z ljudmi, s svojim delom z Vatikanom pa je prepotoval svet, je dejal Louis Prevost.

Louis Prevost je dejal, da se je zdelo, da je njegov brat vedno poznal svoj klic in da je družina že pri štirih ali petih letih vedela, da so mu usojene velike stvari v Katoliški cerkvi. Ko so se njegovi bratje igrali policaje in roparje, je Leo "igral duhovnika" in delil sveto obhajilo s pecivom, se spominja Louis Prevost. "Ves čas smo ga dražili – nekega dne boš papež. Tudi sosedje. Šestdeset in nekaj let kasneje smo tukaj."