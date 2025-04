Papeževa oporoka: na grobu si je zaželel le en napis

"Grob mora biti v zemlji, preprost, brez posebnega okrasja in samo z enim napisom: Franciscus," je zapisano v kratki oporoki, ki so jo v ponedeljek zvečer objavili v Vatikanu.

Papež Frančišek je ob koncu oporoke še prosil Gospoda, naj "tistim, ki so me imeli radi in bodo še naprej molili zame, nameni zasluženo nagrado".