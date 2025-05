Papeževa zadnja želja: Papamobil naj v Gazi pomaga otrokom

Papež Frančišek je za svojo zadnjo željo določil, da vozilo, iz katerega je mahal in se približeval vernikom po vsem svetu, spremenijo v mobilno zdravstveno enoto za otroke v Gazi.

Prenovljeni papamobil bo prejel opremo za diagnostiko, presejanje in zdravljenje, ki bo vključevala hitre teste za okužbe, diagnostične instrumente, cepiva, komplete za šivanje in druge reševalne pripomočke. V njem bodo delali zdravniki, dosegal pa bo otroke v najbolj izoliranih kotičkih Gaze.

Vatikan potrjuje, da je bila to zadnja želja pokojnega poglavarja katoliške cerkve, ki je umrl na velikonočni ponedeljek zaradi kapi in srčnega popuščanja. "Papeževa zapuščina miru še naprej sije v našem svetu, polnem konfliktov. Bližina, ki jo je izkazal najbolj ranljivim med svojim zemeljskim poslanstvom, izžareva tudi po njegovi smrti," so sporočili iz Vatikana.

Papež Frančišek je pogosto izjavil, da "otroci niso številke". Poudaril je, da so to obrazi, imena, zgodbe in da je vsak otrok svet.