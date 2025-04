S postelje pomahal asistentu, nato pa padel v komo

"Misliš, da mi bo uspelo?" je papež vprašal Strappettija, preden je šel med ljudi. Zdravnik ga je pomiril. Frančišek je nato okoli 15 minut mahal množici in blagoslavljal dojenčke iz papeškega vozila, ki so ga obkrožali številni varnostniki. Pri tem ga je z z vzkliki Viva il papa (Naj živi papež) spodbujalo na tisoče navdušenih vernikov.

Zdravstveno stanje papeža se je poslabšalo v ponedeljek okoli 5.30 zjutraj. Več kot uro pozneje je s postelje pomahal Strappettiju, kar spletni portal opisuje kot gesto v slovo, nato pa je padel v komo.

"Ni trpel, vse je potekalo dokaj hitro," so še sporočili iz Vatikana. Dodali so, da je Frančišek umrl, potem, ko je po dolgem času znova objel ljudi.

Frančiška, ki je Katoliško cerkev vodil 12 let, so razglasili za mrtvega ob 7.35. Iz mrliškega lista, ki ga je Vatikan objavil v ponedeljek zvečer, je razvidno, da je umrl zaradi možganske kapi, ki je povzročila komo in nepovratno odpoved srca in ožilja. Pogreb papeža bo v soboto, na njegovo željo ga bodo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.