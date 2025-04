Papeževi najbolj nepozabni citati: Moji ljudje so revni, jaz sem eden od njih

OGLAS

Številni si bodo za vedno zapomnili njegov preprost prvi pozdrav. "Bratje in sestre, dober večer!" je po izvolitvi za papeža 13. marca 2013 rekel iz lože bazilike svetega Petra.

Papež Frančišek ob božičnem nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu FOTO: AP icon-expand

'Vsaka vojna je poraz'

Papež je večkrat pozval k miru in kritiziral vojne. "Sovražnost, ekstremizem in nasilje niso rojeni iz vernega srca: so izdaje vere," je dejal marca 2021 med obiskom v Uru v Iraku. Večkrat je komentiral rusko invazijo na Ukrajino, ki se je začela 24. februarja 2022. "V Ukrajini tečejo reke krvi in solz. To ni samo vojaška operacija, ampak vojna, ki seje smrt, uničenje in bedo," je dejal 6. marca 2022. "Vojna je poraz, vsaka vojna je poraz," je dejal 8. oktobra 2023, dan po napadu borcev Hamasa na jug Izraela. Dodal je, da terorizem in vojna ne prinašata rešitev, ampak samo smrt in trpljenje nedolžnih. 22. novembra istega leta je Frančišek dejal, da čuti bolečino tako Izraelcev kot Palestincev, medtem ko je Izrael nadaljeval s povračilnimi napadi na Gazo. "To ni vojna. To je terorizem," je dejal.

'Hinavščina je, da se imaš za kristjana in preženeš begunca'

Bil je tudi glasen zagovornik pravic beguncev. "Ne smemo biti zgroženi nad njihovim številom, temveč nanje gledati kot na osebe, videti njihove obraze in poslušati njihove zgodbe," je dejal ameriškemu kongresu septembra 2015. "Graditi zidove in ovire, da bi ustavili tiste, ki iščejo prostor miru, je nasilje," je dejal v pismu cerkvenemu združenju v Albaniji septembra 2015.

Papež Frančišek FOTO: Reuters icon-expand

"Hinavščina je, da se imaš za kristjana in preženeš begunca ali nekoga, ki išče pomoč, nekoga, ki je lačen ali žejen, zavrneš nekoga, ki potrebuje pomoč," je dejal na srečanju nemških vernikov v Vatikanu oktobra 2016. Že od začetka svojega pontifikata je bil osredotočen na skromnost in preprostost. "Moji ljudje so revni in jaz sem eden izmed njih," je večkrat javno ponovil in s temi besedami pojasnil svojo odločitev, da je že kot kardinal namesto v škofovski rezidenci živel v majhnem stanovanju, da se za razliko od mnogih drugih ni vozil z limuzino, pač pa z javnim prevozom, prav tako si je kuhal sam.

'Če je nekdo homoseksualec in išče Boga, kdo sem jaz, da o njem sodim'

"Če je nekdo homoseksualec in išče Boga ter ima dobro voljo, kdo sem jaz, da o njem sodim?" je 29. julija leta 2013 rekel v pogovoru z novinarji na letalu ob povratku iz Brazilije. "Homoseksualci imajo pravico biti del družine. So božji otroci in imajo pravico do družine. Nihče ne bi smel biti izpuščen ali osramočen zaradi tega," je dejal v dokumentarcu, objavljenem oktobra 2020, in pozval k zaščiti istospolnih parov z zakoni o civilni zvezi. Na vprašanje, kaj bi morale osebe skupnosti LGBT vedeti o Bogu, je papež v pismu iz maja 2022 odgovoril: "Bog je Oče in se ne odreka nobenemu od svojih otrok. Del njegovega sloga so bližina, usmiljenje in nežnost."

'Vsakič, ko ženska dobi položaj v Vatikanu, se stvari izboljšajo'

"Boj za pravice žensk je stalen boj. Za to se moramo še naprej boriti, ker so ženske darilo. Bog ni ustvaril moškega in mu dal psa, da bi se z njim igral. Ustvaril je oba enaka, moškega in žensko. Družba, ki ženskam ni sposobna omogočiti večjih vlog, ne napreduje," je povedal novinarjem novembra 2022. "Opazil sem, da se vsakič, ko ženska dobi (odgovoren) položaj v Vatikanu, stvari izboljšajo," je dodal.

'Nekateri mislijo, da moramo biti kot zajci, da bi bili dobri katoličani'

"Ali je legitimno, ali je prav, da za rešitev težave vzamemo človeško življenje? To je človeško življenje, to je znanost. Moralno vprašanje je, ali je prav, da vzamemo človeško življenje za rešitev težave. Je dejansko prav, da najamemo morilca, da reši težavo?" je julija 2022 povedal za Reuters. "Nekateri mislijo, da moramo biti kot, oprostite mi za uporabo te besede, zajci, da bi bili dobri katoličani, ampak ne," je dejal med letom domov s Filipinov 19. januarja 2015 in dodal, da Cerkev spodbuja odgovorno starševstvo.

'Zasvojenost z drogami je zlo'

"Zasvojenost z drogami je zlo in z zlom ne more biti popuščanja ali kompromisa," je dejal na konferenci o pregonu drog v Rimu 20. junija 2014.

'Znaki podnebnih sprememb so vse bolj očitni'

"Svet, v katerem živimo, se sesuva in se morda bliža točki preloma," je dejal v dokumentu, objavljenem 4. oktobra 2023. "Kljub vsem poskusom zanikanja, prikrivanja, zamolčanja ali relativiziranja tega vprašanja so znaki podnebnih sprememb tu in vse bolj so očitni," je zapisal.

Leta 2017 sta papeža Frančiška v Vatikanu obiskala tudi Donald in Melania Trump. Takrat je papež prvo damo ZDA šaljivo vprašal, ali Trumpa hrani s potico.