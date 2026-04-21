Papežu Frančišku zadnje želje še niso izpolnili

Predelavo papamobila, s katerega je Frančišek leta 2014 mahal tisočem palestinskih kristjanov med obiskom v Izraelu in na palestinskih ozemljih, je zaupal organizaciji Caritas Jeruzalem, ki je nudila zdravstveno pomoč prebivalcem od vojne uničenega območja Gaze.

Sodelavci te lokalne podružnice mednarodne katoliške dobrodelne organizacije so nato vozilo, ki je po obisku ostalo v Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu, novembra lani na novo opremili za nujno medicinsko pomoč in cepljenje. Takrat so povedali, da lahko na dan oskrbi do 200 otrok. Danes pa še vedno stoji v vitrini na istem mestu v Betlehemu pred prodajalno sladoleda v lasti Cerkve, navaja BBC.

Caritas Jeruzalem je bil nato decembra uvrščen na seznam 37 tujih nevladnih organizacij, ki so jim izraelske oblasti prepovedale delovanje, ker niso izpolnile spornih novih varnostnih zahtev, vključno z razkritjem podatkov o zaposlenih. Latinski patriarhat v Jeruzalemu je nato uspešno dokazal, da se nova uredba ne nanaša na Caritas Jeruzalem, saj ima poseben pravni status, ker "deluje pod okriljem in upravo katoliških ordinarijev Svetih dežel".