Papežu Frančišku zadnje želje še niso izpolnili

Predelavo papamobila, s katerega je Frančišek leta 2014 mahal tisočem palestinskih kristjanov med obiskom v Izraelu in na palestinskih ozemljih, je zaupal organizaciji Caritas Jeruzalem, ki je nudila zdravstveno pomoč prebivalcem od vojne uničenega območja Gaze.
Sodelavci te lokalne podružnice mednarodne katoliške dobrodelne organizacije so nato vozilo, ki je po obisku ostalo v Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu, novembra lani na novo opremili za nujno medicinsko pomoč in cepljenje. Takrat so povedali, da lahko na dan oskrbi do 200 otrok. Danes pa še vedno stoji v vitrini na istem mestu v Betlehemu pred prodajalno sladoleda v lasti Cerkve, navaja BBC.
Caritas Jeruzalem je bil nato decembra uvrščen na seznam 37 tujih nevladnih organizacij, ki so jim izraelske oblasti prepovedale delovanje, ker niso izpolnile spornih novih varnostnih zahtev, vključno z razkritjem podatkov o zaposlenih. Latinski patriarhat v Jeruzalemu je nato uspešno dokazal, da se nova uredba ne nanaša na Caritas Jeruzalem, saj ima poseben pravni status, ker "deluje pod okriljem in upravo katoliških ordinarijev Svetih dežel".
Glede vozila je tiskovni predstavnik lokalnega Caritasa sedaj za BBC povedal, da so "v stikih z oblastmi" in da prek Cerkve urejajo dovoljenje za njegov vstop v Gazo. Cogat, izraelski obrambni organ, ki nadzira prehode v Gazo, pa je sporočil, da z zahtevo niso seznanjeni in da jo bodo preučili, če bo vložena.
Kardinal Anders Arborelius iz Švedske, tesen zaupnik pokojnega papeža, je za BBC izrazil upanje, da bodo vozilo vendarle prepeljali v Gazo, saj si je "sveti oče resnično želel, da bi lahko kaj storil za otroke v Gazi" in ker gre za humanitarno akcijo, ki nima zveze s politiko.
Papež Frančišek, ki je bil med svojim 12-letnim pontifikatom znan po zavzemanju za najbolj ranljive in mir po svetu, je pogosto pozival h končanju sovražnosti v od vojne uničeni palestinski enklavi. Pogosto je dejal, da otroci niso številke. "So obrazi. Imena. Zgodbe. In vsak od njih je svet".
Preden je v 89. letu starosti umrl 21. aprila lani, je bil preko telefona skoraj vsak dan v stikih s župnijo Svete družine v Gazi. Ob prvo obletnici njegove smrti je Vatikan danes objavil kratek videoposnetek, v katerem je videti tudi njegov tesen odnos s to majhna katoliško skupnostjo v palestinski enklavi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.