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Papežu Leonu XIV. se rak ni razširil

Vatikan, 21. 10. 2026 21.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Vrnitev papeža Leona XIV. po operaciji

Rak na pljučih papeža Leona XIV. se ni razširil na druge dele telesa, zato nadaljnje zdravljenje ne bo potrebno, so sporočili njegovi zdravniki. Papež je bil prejšnji teden operiran, pri čemer so mu odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila z malignim tumorjem.

Sprva ni bilo jasno, ali se je bolezen razširila, danes pa so zdravniki pojasnili, da so preiskave odstranjenega tkiva pokazale, da je bil rak omejen na prizadeto območje.

Odstranjeni tumor je bil adenokarcinom pljuč, ki je po navedbah strokovnjakov najpogostejša oblika pljučnega raka.

Tumor so odkrili po naključju med rutinskim rentgenskim slikanjem trebuha, ki je zajelo tudi spodnji del desnega pljučnega krila.

Papež med okrevanjem že opravlja del svojih dolžnosti. Po telefonu je med drugim govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim glede prekinitve ognja v mestu Oleški na območju Ukrajine, ki je pod rusko okupacijo.

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