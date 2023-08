Papirnate slamice vsebujejo dolgotrajne in potencialno strupene kemikalije

Od 39 jih je 27 vsebovalo PFAS, pri čemer so odkrili skupno 18 različnih snovi PFAS. Največ izdelkov je te snovi vsebovalo med slamicami iz papirja – bile so v 18 od 20 oz. v 90 odstotkih testiranih slamic.

Raziskovalci so v trgovinah in restavracijah s hitro hrano kupili slamice 39 znamk, narejene iz papirja, bambusa, stekla, nerjavečega jekla in plastike.

Skupina raziskovalcev univerze v belgijskem Antwerpu je želela ugotoviti, ali slamice, narejene iz rastlinskih snovi, ki so naprodaj v Belgiji, vsebujejo per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS), tako kot jih tiste, ki so naprodaj v ZDA, je za nemško tiskovno agencijo povedal okoljski znanstvenik na univerzi Thimo Groffen .

Verjetno je, da te snovi vsebujejo vodoodbojni premazi na slamicah, pravijo raziskovalci, ki pa niso preverjali, ali se PFAS s slamic sproščajo v tekočino.

Te snovi so sicer zaznali tudi v 80 odstotkih testiranih slamic iz bambusa, 75 odstotkih plastičnih slamic in 60 odstotkih steklenih slamic. Niso pa PFAS zaznali v nobeni od testiranih jeklenih slamic.

Odkrite koncentracije PFAS so bile majhne in ob upoštevanju dejstva, da večina ljudi slamice uporablja le občasno, večjega tveganja za zdravje ljudi ni, so dejali, a opozorili, da se te snovi v telesu kopičijo.

PFAS se med drugim uporabljajo za zunanjo zaščito izdelkov pred vlago, vročino in umazanijo. Kot na svoji spletni strani piše Evropska agencija za okolje, so te snovi znane kot "večne kemikalije", saj so v okolju in telesih izjemno obstojne. Povzročajo lahko zdravstvene težave, kot so poškodbe jeter, bolezni ščitnice, debelost, težave s plodnostjo in rak.