Izčrpana Slovenca na deski več ur ujeta na morju

Pomorska policija je okoli 15.30 prejela obvestilo, da je v morju pri Crvenem vrhu izčrpana oseba, ki plava, vendar se zaradi močnih morskih tokov in vetra ne more vrniti na obalo. Približno 20 minut pozneje je na kraj priplula posadka policijskega plovila. V morju so našli dva vidno izčrpana slovenska državljana, ki sta se držala deske za supanje, poroča Net.hr.

Policista sta ju nato potegnila na plovilo in prepeljala na kopno. Ugotovila sta, da je 65-letnica okoli 12.30 odšla plavat ob obali, vendar sta jo veter in morski tok začela odnašati stran od obale, zato se ni mogla več vrniti na plažo.

Po približno eni uri je njen mož opazil, da se ne vrača. Vzel je desko in odveslal proti njej, da bi se skupaj vrnila na obalo. Toda zaradi močnega morskega toka tudi sam ni mogel več veslati niti se vrniti na plažo, še posebej zato, ker je bila v njuni bližini skalnata obala.