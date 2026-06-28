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Izčrpana Slovenca na deski več ur ujeta na morju

Zagreb , 28. 06. 2026 15.42 pred 28 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Ujeta Slovenca

Hrvaška policista sta v petek rešila zakonski par iz Slovenije, ki so ga morski tokovi na območju Crvenega vrha pri Savudriji odnašali proti odprtemu morju, je sporočila Policijska uprava Istra.

Pomorska policija je okoli 15.30 prejela obvestilo, da je v morju pri Crvenem vrhu izčrpana oseba, ki plava, vendar se zaradi močnih morskih tokov in vetra ne more vrniti na obalo. Približno 20 minut pozneje je na kraj priplula posadka policijskega plovila. V morju so našli dva vidno izčrpana slovenska državljana, ki sta se držala deske za supanje, poroča Net.hr.

Ujeta Slovenca
Ujeta Slovenca
FOTO: PU Istarska

Policista sta ju nato potegnila na plovilo in prepeljala na kopno. Ugotovila sta, da je 65-letnica okoli 12.30 odšla plavat ob obali, vendar sta jo veter in morski tok začela odnašati stran od obale, zato se ni mogla več vrniti na plažo.

Po približno eni uri je njen mož opazil, da se ne vrača. Vzel je desko in odveslal proti njej, da bi se skupaj vrnila na obalo. Toda zaradi močnega morskega toka tudi sam ni mogel več veslati niti se vrniti na plažo, še posebej zato, ker je bila v njuni bližini skalnata obala.

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zaba67
28. 06. 2026 16.08
RoberTina?
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
28. 06. 2026 16.16
Ni barka iz perja, ampak sup...
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