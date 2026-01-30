Par javno kaznovan zaradi intimnih odnosov in alkohola

V središču kaznovanja je bil po poročanju BBC mlad par zaradi intimnega razmerja zunaj zakonske zveze in uživanja alkohola, kar je v Acehu v nasprotju s šeriatskim kazenskim zakonikom. Kaznovali so ju javno s 140 udarci s palico iz ratana. Med kaznovanjem je 21-letna ženska jokala in izgubila zavest, zato so jo morali oskrbeti reševalci.

Skupaj s parom so kaznovali še več drugih oseb, med njimi tudi pripadnika islamske policije, ki je bil pretepen zaradi neprimernega zasebnega druženja z žensko. Policista in njegovo partnerko so kaznovali z 23 udarci s palico, ker sta se družila v neposredni bližini na zasebnem mestu, pri njej doma. Po navedbah oblasti bo zaradi kršitve izgubil službo.