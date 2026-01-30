Par javno kaznovan zaradi intimnih odnosov in alkohola

V središču kaznovanja je bil po poročanju BBC mlad par zaradi intimnega razmerja zunaj zakonske zveze in uživanja alkohola, kar je v Acehu v nasprotju s šeriatskim kazenskim zakonikom. Kaznovali so ju javno s 140 udarci s palico iz ratana. Med kaznovanjem je 21-letna ženska jokala in izgubila zavest, zato so jo morali oskrbeti reševalci.
Skupaj s parom so kaznovali še več drugih oseb, med njimi tudi pripadnika islamske policije, ki je bil pretepen zaradi neprimernega zasebnega druženja z žensko. Policista in njegovo partnerko so kaznovali z 23 udarci s palico, ker sta se družila v neposredni bližini na zasebnem mestu, pri njej doma. Po navedbah oblasti bo zaradi kršitve izgubil službo.
Udarci s palico so v Acehu ustaljena praksa za različne prekrške, povezane z verskimi in moralnimi normami, kot so prepovedani spolni odnosi, ki se kaznujejo s 100 udarci, uživanje alkohola s 40 udarci ali neprimerno vedenje v zasebnih prostorih. Organizacije za varstvo človekovih pravic, kot navaja BBC, že dolgo opozarjajo, da gre za nehumano obliko kaznovanja in da primanjkuje jasnih pravil glede zaščite in pomoči kaznovanim po izvršitvi kazni.
Aceh ostaja edina indonezijska provinca, kjer se šeriatsko pravo uradno izvaja, vključno z javnimi telesnimi kaznimi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.