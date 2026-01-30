Naslovnica
Tujina

Par javno kaznovan zaradi intimnih odnosov in alkohola

Aceh, 30. 01. 2026 10.13 pred 1 uro 1 min branja 59

Avtor:
L.M.
Javno kaznovanje

V provinci Aceh v Indoneziji so mlad par javno kaznovali zaradi intimnih odnosov zunaj zakonske zveze in uživanja alkohola. Med kaznijo je 21-letnica izgubila zavest, kaznovan je bil tudi pripadnik islamske policije. Gre za redno prakso v Acehu, ki je edina indonezijska provinca z uradnim izvajanjem šeriatskega prava.

V središču kaznovanja je bil po poročanju BBC mlad par zaradi intimnega razmerja zunaj zakonske zveze in uživanja alkohola, kar je v Acehu v nasprotju s šeriatskim kazenskim zakonikom. Kaznovali so ju javno s 140 udarci s palico iz ratana. Med kaznovanjem je 21-letna ženska jokala in izgubila zavest, zato so jo morali oskrbeti reševalci.

Skupaj s parom so kaznovali še več drugih oseb, med njimi tudi pripadnika islamske policije, ki je bil pretepen zaradi neprimernega zasebnega druženja z žensko. Policista in njegovo partnerko so kaznovali z 23 udarci s palico, ker sta se družila v neposredni bližini na zasebnem mestu, pri njej doma. Po navedbah oblasti bo zaradi kršitve izgubil službo.

Javno kaznovanje
Javno kaznovanje
FOTO: Profimedia

Udarci s palico so v Acehu ustaljena praksa za različne prekrške, povezane z verskimi in moralnimi normami, kot so prepovedani spolni odnosi, ki se kaznujejo s 100 udarci, uživanje alkohola s 40 udarci ali neprimerno vedenje v zasebnih prostorih. Organizacije za varstvo človekovih pravic, kot navaja BBC, že dolgo opozarjajo, da gre za nehumano obliko kaznovanja in da primanjkuje jasnih pravil glede zaščite in pomoči kaznovanim po izvršitvi kazni.

Aceh ostaja edina indonezijska provinca, kjer se šeriatsko pravo uradno izvaja, vključno z javnimi telesnimi kaznimi.

Aceh šeriatsko pravo Indonezija udarci s palico

Mali Liam v priporu z visoko vročino sprašuje po mami

Melania prejela odgovor Putina: 'Upam na velik uspeh'

KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sLOVEnec56
30. 01. 2026 11.50
Imam nedovoljene besede tako, da no comment..
Odgovori
0 0
pepe007
30. 01. 2026 11.46
Čez 30 let bo to tudi v Lj. Malo še bo treba biti strpen do ilegalcev.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
30. 01. 2026 11.46
Kdor pijan noter ga tišči, jih s palico dobi! Tako je to.
Odgovori
-1
0 1
Wolfman
30. 01. 2026 11.41
Pd file se ša čuva, ujčka in postavlja na najvišje politične položaje v najrazvitejših državah zahodne demokracije! Kdo je potem hujši?
Odgovori
0 0
Gorje
30. 01. 2026 11.39
Tam dol naj ostanejo, nič v Evropo hodit.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
30. 01. 2026 11.35
Tako bi se moralo kaznovati tudi PDfile po ZDA in brez izjem, kar velja predvsem za spolno-vojnega kriminalca Donald trumpa!
Odgovori
-1
0 1
JohannDoe
30. 01. 2026 11.35
No, ampak to so naši zavezniki proti Ameriki pa to... imajo nas radi pa nam hočejo pomagat in te stvari, zdej ko nas grda Amerika kolonizira. Doma bičajo za spogledovanje in golo glavo, potem pa pošiljajo prjatle v Evropo, da nam na ulici pomagajo ohranit našo suverenost pa to.... Če poslušaš babuške kake neumnosti vse namenoma trosijo po komentarjih.
Odgovori
+3
3 0
jutri_pa_res
30. 01. 2026 11.30
Ne razumem pa, zaka naši levaki take režime zagovarjajo (Iran, Afganistan itd...)
Odgovori
+3
3 0
JohannDoe
30. 01. 2026 11.46
Ker jim cilj opravičuje sredstva pa to. Ko ugotoviš kaj je cilj.
Odgovori
0 0
kranjski janezz
30. 01. 2026 11.26
vse vere so problem
Odgovori
+5
6 1
c00kies
30. 01. 2026 11.37
Sama vera ni problem. Religija, fanatizem
Odgovori
+2
2 0
Materhorn
30. 01. 2026 11.41
Pa ja seveda so?! Če v nedeljo ne greš k maši te pride župnik domov bičat. Pa kje ti živiš???
Odgovori
+1
2 1
Artechh
30. 01. 2026 11.23
Odlična kultura ki jo uvažamo
Odgovori
+4
5 1
JohannDoe
30. 01. 2026 11.37
Odlična. Zato je tudi treba podpret npr. iranski režim, da nam bodo lahko poslali čim več kulturnikov, da nam pomagajo.
Odgovori
+1
1 0
Rothschild1
30. 01. 2026 11.22
Kje se sedaj skrivajo razni Kolaci in ostali iz sekte 8. marec? So tiho kot misi. Aja, saj to so njihovi
Odgovori
+3
4 1
JohannDoe
30. 01. 2026 11.41
Oni so plačani, da iščejo in kurijo domorodne "čarovnice". Ostale jim zgleda spadajo med svete krave v Indiji.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
30. 01. 2026 11.20
Izraelski židje se pa poročajo z lastnimi sorodniki! Namreč, sionistična izraelska družba zavrže Izraelca, v kolikor ni poročen z Izraelko, ali da je poročen z židinjo izven Izraela!
Odgovori
-1
2 3
JohannDoe
30. 01. 2026 11.45
Sionisti se nam ne nabirajo po zbirnih centrih in ulicah in kričijo, da moramo tudi mi to počet. Tvoji prjatli pa kar redno.
Odgovori
0 0
Mikl
30. 01. 2026 11.19
in to mi uvažamo
Odgovori
+2
3 1
Badum Badum
30. 01. 2026 11.16
Tole ne bi bila slaba oblika za kaznovanje tajkunov in raznih ljudi zaradi katerih ljudje trpijo.
Odgovori
+5
6 1
Uporabnik1854475
30. 01. 2026 11.14
Ok,pr nas dobiš batine..po tošlnu
Odgovori
+3
3 0
suleol
30. 01. 2026 11.14
najbol so mi hudi uni l, ne je svinjine iz verskih razlogov, pol pa pije smrka poha kocka posoja denar na obresto haha
Odgovori
+2
3 1
osservatore
30. 01. 2026 11.14
Ja, nekje imajo kameltrajberji hude kazni.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1854475
30. 01. 2026 11.13
Me zanima če dobiš batine tut pri pešpreckanju ceste kjer ni označeno pa za parkiranje na pločniku ali zelenici.... npr. kot pri nas v svobodni, razviti in demokratični družbi
Odgovori
-1
1 2
Smuuki
30. 01. 2026 11.13
In to kulturo levi pol intenzivno uvaža? Saj so res nori če upajo da bodo prišleki prevzeli našo kulturo, naše navade. To bo del stvarnosti kmalu tudi pri nas. Svinjina že izginja iz šolskih jedilnikov na začetku kmalu bo ta zahteva povsod. Alkohol isto. Temu sledi še širiatsko pravo. Me prav zanima kakšna bo reakcija družbe ko bo prvi avtohton podvržen palici in udarcem. Prvi so ma seznamu lgtb, alkoholiki, ateisti
Odgovori
+4
4 0
ZMERNI DESNIČAR
30. 01. 2026 11.10
Še ene 5levičarskih mandatov pa bomo imeli tole tudi v EU. Se že veselim
Odgovori
+5
7 2
