Tujina

Par, ki je zapustil otroka, želel zaigrati 'norost'? Mati pela, očim vzklikal

Pariz, 24. 05. 2026 17.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Otroka zapustila na Portugalskem

Francozinja in njen partner, ki sta pod pretvezo igre tri- in petletnemu dečku zavezala oči ter ju nato pustila v gozdu, sta v priporu. Bremenijo ju izjemno hude obtožbe nasilja in zapustitve otrok, grozi pa jima več let zaporne kazni. A kot poročajo tuji mediji, naj bi par po odkritju policije skoval načrt, da bi se na sodišču pretvarjala za nora. Ko sta v petek zvečer prispela na sodišče, sta stopila v akcijo - očim je vzklikal "ljubim te" in "armagedon", mati pa si je na glas prepevala.

41-letna Marine Rousseau in njen 56-letni partner Marc Ballabriga sta v gozdu na Portugalskem zapustila tri in pet let stara dečka (sprva so mediji pisali, da je mlajši deček star štiri leta), ki sta jima pred tem pod pretvezo igre zavezala oči. Fanta so našli v torek zvečer, ko sta tavala po podeželski cesti med portugalskima mestoma Alcácer do Sal in Comporta, njuno mamo in očima pa so le nekaj dni za tem aretirali v mestu Fatima, 200 kilometrov severno od mesta Alcácer do Sal.

Kot poročajo portugalski mediji, naj bi se francoski par po aretaciji v policijskem vozilu pogovarjal v maternem jeziku, misleč, da ju portugalski policisti ne razumejo. Takrat naj bi sklenila načrt, kako bi se sklicevala na "norost".

Tako sta v soboto ob prihodu na sodišče stopila v "akcijo". 41-letnica si je glasno prepevala, njen 56-letni partner pa je vzklikal besede "ljubim te" in "armagedon". Tudi na policijski postaji v Palmeli, preden so ju pripeljali na sodišče, sta se po poročanju portala Correio da manha vedla neuravnovešeno, čeprav sta bila v ločenih celicah. Moški naj bi v svoji celici udarjal po različnih kosih pohištva in opreme.

FOTO: Profimedia

Po poročanju portala Público preiskovalci sicer sumijo, da sta bila oba otroka med potovanjem tarča fizičnega nasilja. Moški je bil sicer v preteklosti zaradi nasilja v družini nad materjo svoje hčere že obsojen na devet let pogojne zaporne kazni.

Za oba so na Portugalskem odredili pripor, bremenijo pa ju obtožbe nasilja in zapustitve otrok. Sodišče je sicer izpostavilo, da je za otroka primarno odgovorna njuna mati, obema pa sicer zdaj grozi več let zapora.

Francoske oblasti so že izdale evropski nalog za njuno prijetje, s katerim zahtevajo izročitev para v Francijo. A kot navaja medij, je sicer malo verjetno, da bodo portugalske oblasti sledile zahtevi Francije, saj jima morajo najprej soditi za kazniva dejanja, ki sta jih storila na Portugalskem, kjer morata nato prestati tudi kazen, šele nato pa naj bi jima v Franciji sodili za kazniva dejanja v tisti državi - za ugrabitev otrok. Oče je namreč dečka po njunem izginotju v Franciji prijavil kot pogrešana.

Marine Rousseau ima sicer tudi 16-letnega otroka, za katerega se domneva, da je med potovanjem ostal doma.

