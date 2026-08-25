Par, ki se je zaročil na vrhu Empire State Buildinga, stopil pred sodišče

32-letni Ivan Kuznetsov in 33-letna Angelina Nikolau sta obtožena več kaznivih dejanj, potem ko sta se 1. julija povzpela na vrh stolpnice Empire State Budilding, visoke 443 metrov.
Med vzponom sta razvila transparent v podporo ljubezni z napisom: "Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir." Na vrhu sta se tudi zaročila, nato pa predala policistom, ki so ju odpeljali v pripor.
Kuznetsov in Nikolau sta s svojimi nezakonitimi plezalskimi podvigi pridobila ogromno spletno prepoznavnost in tudi nastopila v Netflixovem dokumentarnem filmu "Skywalkers: A Love Story", ki ju je prikazal pri plezanju na malezijsko stavbo Merdeka 118, drugo najvišjo stavbo na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Par je zaradi vzpona na Empire State Building med drugim obtožen nepremišljenega ogrožanja in vloma. "Karkoli se bo zgodilo na sodišču, bova spoštovala postopek in sprejela posledice svojih odločitev," sta zapisala na družbenem omrežju Instagram in v seriji objav svojo plezalno akcijo zagovarjala kot umetnost.
Naslednje zaslišanje na sodišču bo potekalo 29. septembra.
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