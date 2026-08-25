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Par, ki se je zaročil na vrhu Empire State Buildinga, stopil pred sodišče

New York, 25. 08. 2026 08.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ivan Kuznetsov in Angela Nikolau

Par, ki se je julija povzpel na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil, je stopil pred sodišče. Zaradi podviga sta namreč obtožena več kaznivih dejanj. Čeprav sta dejala, da bosta sprejela posledice svojega ravnanja, sta vzpon na stolpnico vselej zagovarjala kot del umetnosti.

32-letni Ivan Kuznetsov in 33-letna Angelina Nikolau sta obtožena več kaznivih dejanj, potem ko sta se 1. julija povzpela na vrh stolpnice Empire State Budilding, visoke 443 metrov.

Zastava nad Empire State Buildingom
Zastava nad Empire State Buildingom
FOTO: AP

Med vzponom sta razvila transparent v podporo ljubezni z napisom: "Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir." Na vrhu sta se tudi zaročila, nato pa predala policistom, ki so ju odpeljali v pripor.

Kuznetsov in Nikolau sta s svojimi nezakonitimi plezalskimi podvigi pridobila ogromno spletno prepoznavnost in tudi nastopila v Netflixovem dokumentarnem filmu "Skywalkers: A Love Story", ki ju je prikazal pri plezanju na malezijsko stavbo Merdeka 118, drugo najvišjo stavbo na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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Par je zaradi vzpona na Empire State Building med drugim obtožen nepremišljenega ogrožanja in vloma. "Karkoli se bo zgodilo na sodišču, bova spoštovala postopek in sprejela posledice svojih odločitev," sta zapisala na družbenem omrežju Instagram in v seriji objav svojo plezalno akcijo zagovarjala kot umetnost.

Naslednje zaslišanje na sodišču bo potekalo 29. septembra.

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