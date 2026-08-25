Par, ki se je zaročil na vrhu Empire State Buildinga, stopil pred sodišče

32-letni Ivan Kuznetsov in 33-letna Angelina Nikolau sta obtožena več kaznivih dejanj, potem ko sta se 1. julija povzpela na vrh stolpnice Empire State Budilding, visoke 443 metrov.

Med vzponom sta razvila transparent v podporo ljubezni z napisom: "Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir." Na vrhu sta se tudi zaročila, nato pa predala policistom, ki so ju odpeljali v pripor.

Kuznetsov in Nikolau sta s svojimi nezakonitimi plezalskimi podvigi pridobila ogromno spletno prepoznavnost in tudi nastopila v Netflixovem dokumentarnem filmu "Skywalkers: A Love Story", ki ju je prikazal pri plezanju na malezijsko stavbo Merdeka 118, drugo najvišjo stavbo na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.