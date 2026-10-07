Par obtožen zlorabe najmanj 14 otrok, najmlajši star le dva meseca

Guojuna Xuana in Silvio Zhang, ki ju ameriški mediji opisujejo kot par, so aretirali v njunem razkošnem domu v Arcadii. Par je sicer na sodišču zanikal krivdo, poroča CBS News.
"Število otrok, ki naj bi bili žrtve tega grozljivega nasilja, je brez primere," je dejal losangeleški okrožni tožilec Nathan J. Hochman. Hišo, v kateri so živeli otroci, je opisal kot "hišo groze".
66-letni Xuan in 39-letna Zhang sta obtožena, da sta se zarotila z namenom ponavljajočega se fizičnega nasilja nad 15 od 16 otrok, ki so živeli v njunem domu.
Par je sicer vodil lastno podjetje za nadomestno materinstvo, po navedbah kazenske ovadbe pa naj bi najmanj dvema ženskama, ki sta postali nadomestni materi, posredoval lažne informacije. Med drugim naj bi jima dejala, da ima Zhang težave z zanositvijo. Nadomestne matere niso vedele, da so otroci namenjeni njima.
Preiskava se je po navedbah oblasti začela istega meseca, ko je Zhang v bolnišnico pripeljala dva meseca starega dečka s poškodbo glave. Zdravstvenemu osebju je povedala, da je dojenček padel s postelje, piše BBC. Bolnišnično osebje je nemudoma obvestilo policijo, ki je odšla na njun dom. Tam so odkrili tri različne prostore, imenovane "učni centri", pod nadzorom več varušk.
V razkošni hiši naj bi bilo 32 kamer, ki so se aktivirale ob zaznavi gibanja. Hochman je dejal, da jih je par uporabljal za nadzor nad načinom discipliniranja otrok, ki so ga izvajale varuške. Na starejših posnetkih je bilo videti varuške, ki otroke tepejo.
Odkrili so tudi varuško, ki je dvomesečnemu dojenčku povzročila poškodbo glave, ko ga je močno udarila. Obtožena je kaznivega dejanja zlorabe otroka, pri katerem je obstajala verjetnost, da bo otrok utrpel hude telesne poškodbe ali umrl.
Če bo Xuan spoznan za krivega vseh očitanih kaznivih dejanj, mu grozi največ 17 let in štiri mesece zapora, Zhang grozi do 11 let in osem mesecev zapora, Li pa do 12 let zapora.
Odvzem otrok že lani
Par je bil sicer že julija 2025 pod drobnogledom, ko so jima prvič odvzeli 21 otrok in jih predali v državno skrbništvo. Policijska uprava Arcadia je takrat, ko so oblasti prvič preiskale dom para, sporočila, da so bili otroci stari od dveh mesecev do 13 let, večina pa jih je bila stara od enega do treh let.
Petnajst otrok so odvzeli iz doma para, šest drugih pa je živelo drugje in so jih prav tako pozneje vzeli v državno skrbništvo.
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