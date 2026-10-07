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Par obtožen zlorabe najmanj 14 otrok, najmlajši star le dva meseca

Pasadena, 07. 10. 2026 12.33 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
N.V.
Goujun Xuan in Silvia Zhang na sodišču

Par iz Kalifornije je obtožen več kaznivih dejanj zlorabe najmanj 14 otrok, rojenih s pomočjo nadomestnih mater, med katerimi so bili nekateri stari komaj dva meseca. Otroke naj bi tepli, dojenčka celo tako močno, da je moral v bolnišnico zaradi poškodbe glave.

Guojuna Xuana in Silvio Zhang, ki ju ameriški mediji opisujejo kot par, so aretirali v njunem razkošnem domu v Arcadii. Par je sicer na sodišču zanikal krivdo, poroča CBS News.

"Število otrok, ki naj bi bili žrtve tega grozljivega nasilja, je brez primere," je dejal losangeleški okrožni tožilec Nathan J. Hochman. Hišo, v kateri so živeli otroci, je opisal kot "hišo groze".

66-letni Xuan in 39-letna Zhang sta obtožena, da sta se zarotila z namenom ponavljajočega se fizičnega nasilja nad 15 od 16 otrok, ki so živeli v njunem domu.

Goujun Xuan in Silvia Zhang na sodišču
Goujun Xuan in Silvia Zhang na sodišču
FOTO: AP

Par je sicer vodil lastno podjetje za nadomestno materinstvo, po navedbah kazenske ovadbe pa naj bi najmanj dvema ženskama, ki sta postali nadomestni materi, posredoval lažne informacije. Med drugim naj bi jima dejala, da ima Zhang težave z zanositvijo. Nadomestne matere niso vedele, da so otroci namenjeni njima.

Preiskava se je po navedbah oblasti začela istega meseca, ko je Zhang v bolnišnico pripeljala dva meseca starega dečka s poškodbo glave. Zdravstvenemu osebju je povedala, da je dojenček padel s postelje, piše BBC. Bolnišnično osebje je nemudoma obvestilo policijo, ki je odšla na njun dom. Tam so odkrili tri različne prostore, imenovane "učni centri", pod nadzorom več varušk.

V razkošni hiši naj bi bilo 32 kamer, ki so se aktivirale ob zaznavi gibanja. Hochman je dejal, da jih je par uporabljal za nadzor nad načinom discipliniranja otrok, ki so ga izvajale varuške. Na starejših posnetkih je bilo videti varuške, ki otroke tepejo.

Odkrili so tudi varuško, ki je dvomesečnemu dojenčku povzročila poškodbo glave, ko ga je močno udarila. Obtožena je kaznivega dejanja zlorabe otroka, pri katerem je obstajala verjetnost, da bo otrok utrpel hude telesne poškodbe ali umrl.

Če bo Xuan spoznan za krivega vseh očitanih kaznivih dejanj, mu grozi največ 17 let in štiri mesece zapora, Zhang grozi do 11 let in osem mesecev zapora, Li pa do 12 let zapora.

Odvzem otrok že lani

Par je bil sicer že julija 2025 pod drobnogledom, ko so jima prvič odvzeli 21 otrok in jih predali v državno skrbništvo. Policijska uprava Arcadia je takrat, ko so oblasti prvič preiskale dom para, sporočila, da so bili otroci stari od dveh mesecev do 13 let, večina pa jih je bila stara od enega do treh let.

Petnajst otrok so odvzeli iz doma para, šest drugih pa je živelo drugje in so jih prav tako pozneje vzeli v državno skrbništvo.

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zda nadomestne matere nasilje otroci

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KOMENTARJI12

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Dr Dre
07. 10. 2026 14.38
Vse to in še več se je dogajalo na EPSTAJNOVEM OTOKU.. Vemo, kdo so bili tam...
Odgovori
0 0
kick.your-ass
07. 10. 2026 14.27
Vednonvec bo tega... Ne dolgo anzaj smo slišali o dveh angkezoh, ki sta psvojoa fantka . Ti ljudje so bialni in svoje fantazije izzivojajo na otorcih tako oz takšne in drugače. Jasnonda zdrav človek uci otroka zdravih stvari. Ti ljdje pa otork ucijo in jim počnejo vse kar jim blodi po glavi...
Odgovori
0 0
marjanovic.drazen
07. 10. 2026 14.13
Evo kitajcev
Odgovori
+3
3 0
Kekčeva Mojca
07. 10. 2026 14.12
Te bi bilo najbolje poslati v Severno Korejo, da jih Kim malo disiplinira
Odgovori
+1
2 1
terciar
07. 10. 2026 14.00
Pošasti!!!
Odgovori
+5
5 0
Customer1
07. 10. 2026 13.59
Ameri še ene stare babnice ne vejo usmrtiti, ma oni bodo vladali svetu, ajd gonite se v....
Odgovori
+2
3 1
gasper111
07. 10. 2026 13.38
Pa kaj je s folkom?!?!
Odgovori
+8
8 0
Samo navijač
07. 10. 2026 13.37
Takoj zadrotat.
Odgovori
+13
13 0
Dr Dre
07. 10. 2026 13.24
Kaj so pa počeli Donald Trump, Bil Gates, Clinton.... in ostali pomembneži na Epstajnovem Otoku.. Tam to ni problem.. 🇺🇲 je zelo motena država
Odgovori
-1
4 5
Wolfman
07. 10. 2026 13.37
Da boš vedel, tudi jedli so jih.
Odgovori
+0
4 4
Wolfman
07. 10. 2026 13.10
Trump se bo pa še naprej skrival po dokumentih Epsteina?
Odgovori
-2
6 8
Garammasala8
07. 10. 2026 14.42
Kako bolan človek lahko tukaj da minus?
Odgovori
0 0
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