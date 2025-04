Par ogroženih stoletnih želv dočakal prve potomce

V živalskem vrtu v Filadelfiji so prvič v več kot 150-letni zgodovini dočakali mladiče orjaške galapaške želve, ene najbolj kritično ogroženih vrst na svetu.

Štirje mladiči so potomci najstarejših prebivalcev živalskega vrta, samca Abrazza in samice Mommy, ki je v živalski vrt v Filadelfiji prišla leta 1932.

Iz živalskega vrta so ta teden sporočili, da so "presrečni" zaradi prihoda štirih želvjih mladičev. Ti tehtajo od 70 do 80 gramov, trenutno pa so v hiši za plazilce in dvoživke skriti pred pogledi obiskovalcev in se "ustrezno prehranjujejo in rastejo".