Tujina

Par žensko za pet let zaklenil v garažo: Umivati se je morala z belilom in jesti kosmiče z detergentom

Pariz , 23. 10. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
5

45-letna ženska trdi, da jo je francoski par za pet let zaklenil v garažo. Zdaj ji je uspelo pobegniti. Njena izpoved pa je grozovita. Ugrabitelja naj bi jo prisilila, da se umiva z belilom, spala je v naslonjaču, silila sta jo, da je jedla kosmiče z detergentom.

Žensko, ki ji je uspelo pobegniti iz ujetništva, sta v francoski občini Saint-Molf ugrabila 82-letni moški in 60-letna ženska, ki sta obtožena ugrabitve z mučenjem. Nočna mora 45-letne ženske iz Francije se je začela s cimro. Ujeta ženska je bila namreč sostanovalka z medicinsko sestro v bolnišnici Guerande. Ta je spoznala starejšega moškega, postala sta par in pripeljala ga je domov. Potem pa se je vse spremenilo, poroča People.  Žensko je starejši par kmalu zaklenil in izpraznil njene bančne račune. Nato sta jo prisilno preselila v garažo poleg hiše.

Žrtev, ki trdi, da je bila prisiljena živeti na vrtu, v majhni zaklenjeni garaži poleg hiše, je 14. oktobra okoli 21.30 uspela pobegniti k sosedu. "Prišla je skoraj gola, potrkala na okno in pojasnila, da je ujetnica že približno pet let," so državni tožilci pojasnili na sodišču.

Francoska policija
Francoska policija FOTO: Shutterstock

Domnevna žrtev je spala v izjemno težkih razmerah v naslanjaču in je bila prisiljena opravljati potrebo v kahlico ali plastične vrečke. Jesti je morala celo kašo, pomešano z detergentom za pomivanje posode, in se umivati z belilom. Ko so ji dovolili zapustiti garažo, je morala ves dan stati na dežju ali mrazu.

Toda 14. oktobra se ji je končno uspelo osvoboditi svoje žive nočne more. Trenutek, ko je njen ugrabitelj gledal televizijo, je izkoristila za pobeg. Ob prihodu k sosedu so poklicali policijo. Tam so odkrili slabotno žensko, ki je shujšala skoraj 50 kilogramov in je trpela zaradi podhladitve. 

Umili so jo z belilom, v njeni hrani je bilo čistilo za pomivanje posode, bila je omamljena, je našteval državni tožilec. Med preiskavo prizorišča zločina, so preiskovalci našli dokaze, ki so potrdili žrtvino pripoved, vključno z garažnimi vrati, ki so bila od zunaj blokirana z betonskimi bloki. Primer še vedno preiskujejo, toda ko sta bila osumljenca  zaslišana, sta potrdila razmere, v katerih je žrtev živela v njunem domu.

Paru grozi dosmrtna zaporna kazen.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
23. 10. 2025 16.57
A.K., sedi. Slovenščina nezadostno!
ODGOVORI
0 0
proofreader
23. 10. 2025 16.31
+2
Nekateri pa drago kupujejo razne preparate in ne uspejo shujšati.
ODGOVORI
2 0
Ročak
23. 10. 2025 16.17
+3
Malo od tega je verjetno, če bi se umivala z belilom bi bila hitro ob kožo. Kako da je nihče ni opazil, ko je cel dan stala pred garažo v dežju in mrazu?
ODGOVORI
5 2
Dragica Cegler
23. 10. 2025 16.06
+7
Ne pretiravati.Ce bi jedla detergent,nebi preživela 5 let.
ODGOVORI
9 2
asdfghjklč
23. 10. 2025 16.09
+7
Očitno je in očitno ni bila tako velika mešanica, da bi jo pobralo ... se pa pozna ...- 50kg ni malo.
ODGOVORI
7 0
