Zakonca ukradla milijone, nato pobegnila. Doma pustila tri otroke

"Obtoženi so krizo covida-19 izkoristili za krajo milijonov dolarjev prepotrebne državne pomoči, namenjene ljudem in podjetjem, ki trpijo zaradi gospodarskih posledic najhujše pandemije v stoletju," je dejala ameriška tožilka Tracy L. Wilkison . Drugi zvezni tožilec je dejal, da gre za prvi primer te vrste v državi, ki je šel na sojenje.

A to sodniku ta teden ni preprečilo, da bi 43-letnega Richarda Ayvazyana in 37-letno Marietto Terabelianovo v odsotnosti obsodil na 17 oziroma šest let zapora. Tožilci so povedali, da sta skupaj z drugimi izvedla načrt za krajo več kot 20 milijonov dolarjev pomoči, namenjenih malim podjetjem med pandemijo.

Svojim trem otrokom, starim 13, 15 in 16 let, sta pustila natipkano sporočilo. "Nekega dne bomo spet skupaj," sta zapisala v sporočilu, je povedal ​​Ayvazyanov odvetnik. "To ni slovo, ampak kratek oddih drug od drugega."

Ukradeni denar za razkošen življenjski slog

Par so skupaj z 41-letnim Ayvazyanovim bratom Arturjem Ayvazyanom na junijskem sojenju spoznali za krivega zarote za bančno goljufijo, spletno goljufijo in pranje denarja. Richard Ayvazyan in njegov brat sta bila prav tako obsojena zaradi kraje identitete.

Glede na sodne dokumente in dokaze, ki so bili predstavljeni na sojenju, so osumljenci uporabili lažne ali ukradene identitete – vključno z imeni mrtvih ljudi in študentov na tujih izmenjavah, ki so pred leti na kratko obiskali ZDA – za oddajo lažnih vlog za približno 150 zveznih posojil za pomoč pri pandemiji za lažna podjetja v dolini San Fernando. Da bi podprli lažne vloge za posojilo, so posojilodajalcem in upravi za mala podjetja posredovali ponarejene osebne dokumente skupaj s ponarejenimi davčnimi obrazci in evidenco plač, so sporočili zvezni tožilci.

Par je skupaj z Ayvazyanovim bratom in petimi pajdaši denar porabil za nakup dvorcev v treh mestih v južni Kaliforniji – Tarzana, Glendale in Palm Desert – prav tako pa so kupili še zlate kovance, diamante, pohištvo, luksuzne ure in motor Harley Davidson, so povedali tožilci.

Ko so bili obsojeni, so jim zaplenili tri hiše in luksuzne predmete, pa tudi bančne račune in približno 450.000 dolarjev (okoli 400.000 evrov) v gotovini. "Ko je bil naš narod najbolj ranljiv, so ti posamezniki razmišljali le o tem, da bi si napolnili žepe," je po izreku sodbe povedal Ryan L. Korner, posebni agent v Uradu za kazenske preiskave davčne uprave. "Te kazni odražajo resnost kaznivih dejanj."

Kdo je bil snovalec načrta ni jasno, so pa Richardu Ayvazyanu od osmih doslej obsojenih oseb izrekli daleč najdaljšo kazen – 17 let. Nihče drug ni bil obsojen na več kot šest let. Njegov brat Artur Ayvazyan je dobil pet let zapora.

Ameriški okrožni sodnik Stephen V. Wilson je ob obsodbi v ponedeljek označil Richarda Ayvazyana za hladnokrvnega goljufa, ki ne upošteva zakona in nekoga, ki na goljufijo gleda kot na dosežek. Vsi trije otroci para so bili v sodni dvorani, da bi bili priča obsodbi svojih staršev in strica.