Par umrl isto noč v dveh ločenih prometnih nesrečah

Policisti so o nesreči obvestili njenega zaročenca, 35-letnega JR Collinsa , ta pa se je nemudoma odpravil na kraj. Na poti pa je tudi sam izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo. Padel je iz avtomobila in umrl.

Policisti iz ameriške zvezne države Louisiana so pred dnevi obravnavali dve ločeni prometni nesreči, ki sta se zgodili na isti cesti. 25-letna učiteljica Alexus Lee je malo pred 2. uro zjutraj izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala s ceste. Avtomobil se je prevrnil, Lee pa je umrla na kraju nesreče, poroča portal WAFB.

Kot poročajo ameriški mediji, sta Lee in Collins za prihodnje leto načrtovala poroko. Njun štiriletni sin Gabriel je v razmaku nekaj ur izgubil oba starša.

"Ima malo težav z razumevanjem, zakaj se ne more več slišati z njima. Ne more ju videti, a razume, da spita in da sta z Bogom," je dejala otrokova babica in mama pokojnega 35-letnika Sandra Collins.