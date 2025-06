Par ustreljen v vozilu v garaži, policija išče domnevnega morilca

Zagrebška policija je v petek zvečer opravila ogled kraja zločina, ki se je zgodil na zagrebški ulici Črna voda. V garaži stanovanjske hiše so našli trupli moškega in ženske s strelnimi ranami. Policisti sumijo, da je šlo za umor, za domnevnim storilcem so sprožili iskalno akcijo.

OGLAS

Zagrebška policijska uprava je v petek zvečer potrdila, da so okoli 19. ure prejeli obvestilo o strelih na območju Zagreba. Kot poroča Net.hr, so na kraju dogodka v parkiranem vozilu v garaži stanovanjske hiše odkrili dve trupli – moškega in žensko – s strelnimi ranami.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell















Dvojni umor v Zagrebu icon-picture-layer-2 1 / 9

Preiskava trenutno teče v smeri dvojnega umora, na kraju dogodka poteka preiskava kraja dogodka in kriminalistična preiskava. Iščejo tudi domnevnega morilca. Na posnetkih nadzornih kamer so zasledili sumljivo motorno kolo in vozilo caddy.

Sosedje slišali 12 strelov

Sosedje so medtem za hrvaške medije povedali, da so v času tragedije slišali okoli 12 strelov. Kot so razkrili, naj bi pokojna ženska po ločitvi v stanovanju živela s svojim novim partnerjem. Oba naj bi bila najemnika stanovanja.