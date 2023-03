Zaradi kraje 1,6 milijona evrov vrednih steklenic vina priprli par

Oktobra 2021 je eden od lastnikov hotela in restavracije Atrio v mestu Caceres opazil, da v kleti manjka 45 steklenic vina. Med njimi je bila tudi 217 let stara steklenica Château d'Yquem, ki je vredna 350.000 evrov.

Španska policija je krajo opisala kot "skrbno načrtovano", na lov za odgovori pa so se podali organi pregona po vsem svetu, saj so obtožbe sprožile mednarodno iskanje. Njihovi napori so sadove obrodili devet mesecev kasneje, ko so na Hrvaškem aretirali nekdanjo Mehičanko, znano po lepotnih tekmovanjih, in romunsko-nizozemskega državljana. Ukradenega vina sicer do danes še niso našli, poroča The Guardian.

Priscila Lara Guevara in Constantín Dumitru sta bila na sodišču v regiji Extremadura zaradi ropa obsojena – ona na štiri leta in pol, on pa na štiri leta zapora. Prav tako morata zavarovalnicam plačati približno 750.000 evrov odškodnine. Na kazen se sicer še lahko pritožita.

Zločin naj bi načrtovala več mesecev vnaprej

V ponedeljek je sodišče objavilo dokumente, iz katerih je razvidno, da bi par lahko zločin načrtoval več mesecev vnaprej. Hotel naj bi najprej trikrat samo obiskala, nato pa je ženska s ponarejenim švicarskim potnim listom naredila rezervacijo za sobo. V hotel je nato prišla samo z nahrbtnikom, na večerji pa se ji je pridružil še moški, ki se v hotel ni prijavil. Preden sta se odpravila v sobo, sta bila na ogledu vinske kleti restavracije.

Nekaj po 2. uri zjutraj je nato ženska poklicala na recepcijo in naročila solato. Čeprav je želela receptorka naročilo sprva zavrniti, ker je bila v nočni izmeni sama, hkrati pa se ji je zdelo nenavadno, da je prošnja prišla le nekaj ur po tem, ko je bila ženska postrežena s 14-hodnim menijem, je nazadnje privolila.