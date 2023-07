Parada ponosa v Budimpešti: 'Za oblast smo drugorazredni državljani'

Poleg tega je madžarski medijski organ 30-sekundni animirani videoposnetek kampanje, ki ga je pripravil Budapest Pride - v njem se dva ženska lika srečata in dotakneta čel - označil za neprimernega za občinstvo, mlajše od 18 let, zato se lahko predvaja le med 22.00 in 5.00 uro zjutraj.

"Zdaj lahko vidite, kako se pred dvema letoma sprejeti zakon o propagandi uporablja v praksi in kako je javni diskurz postal bolj srdit," je dejal Majercsikova. "Zdaj je očitno, kako poskušajo omejiti pravice LGBTQ oseb v medijskem svetu, v svetu filmov in knjig."

Zaradi takšnih politik, ki jih je sprejela vladajoča stranka predsednika vlade Viktorja Orbána, so skupine za pravice opozorile, da se pravice spolnih manjšin v tej srednjeevropski državi hitro zmanjšujejo. Orbanova vlada se predstavlja kot zagovornica tradicionalnih družinskih vrednot in branilka krščanske civilizacije pred tem, kar imenuje "spolna norost". Večkrat so dejali, da so zakoni namenjeni zaščiti otrok pred "spolno propagando".

Toda nekateri Madžari menijo, da gre za namerne poskuse stigmatizacije skupnosti LGBTQ+ zaradi političnih koristi.

David Vig, direktor Amnesty International Madžarska, je dejal, da v nasprotju z nekaterimi državami v Zahodni Evropi in Severni Ameriki, kjer so dogodki ponosa praznovanje zgodovine in kulture LGBTQ+, budimpeštanski shod pomeni protest proti vse večjemu kršenju pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev.