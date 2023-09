Parada Severne Koreje: nasmejani Kim s hčerko, traktorji in raketometi

Severna Koreja je 75. obletnico ustanovitve države v noči na soboto praznovala s parado paravojaških skupin in ognjemetom. Na trgu Kim Il-sunga v prestolnici Pjongjang jo je spremljal voditelj Kim Jong-un v navzočnosti ruskih diplomatov in visoke kitajske delegacije.

Kim si je ogledal vojaško parado v Pjongjangu in se pogovarjal z gostujočo kitajsko delegacijo pod vodstvom podpredsednika vlade Liu Guozhonga, je danes poročala državna tiskovna agencija KCNA. Na posnetkih, ki so jih objavili državni mediji, je bilo videti nasmejanega Kima, kako v spremstvu svoje mlade hčerke spremlja parado in ploska.

Parada v Severni Koreji

Severnokorejski voditelj je tudi prejel čestitke predsednikov Kitajske in Rusije, Ši Jinpinga in Vladimirja Putina, še navajajo državni mediji. Ši je Kimu poslal pismo, v katerem je izrazil pripravljenost za krepitev strateškega komuniciranja in sodelovanja.

Ruski predsednik Putin pa je v sporočilu Kimu ob 75. obletnici države dejal, da bosta državi še naprej krepili dvostranske vezi na vseh področjih, da bi zagotovili varnost in stabilnost na Korejskem polotoku in severovzhodni Aziji, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v Kremlju.

Severna Koreja pogosto izkoristi pomembne praznike ali komemoracije za vojaške parade za dokazovanje moči. Na tokratni paradi so bile predstavljene uniformirane paravojaške brigade in ne vojaki redne vojske. Na trgu Kim Il-sunga so med drugim paradirale skupine mladih z baklami.

Parada v Severni Koreji