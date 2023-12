Paragvaj podpisal 'memorandum o soglasju' ... A z izmišljeno državo

Združene države Kailasa so izmišljena država, na njihovi spletni strani opisana kot "oživitev starodavnega razsvetljenega hindujskega civilizacijskega naroda, ki ga oživljajo hindujci z vsega sveta". Vodi jo samooklicani guru Nithyananda, ki ga v Indiji iščejo zaradi več kaznivih dejanj, med drugim tudi zaradi spolnega napada.

V sporazumu je bila izražena "iskrena želja in priporočilo paragvajski vladi, naj preuči, razišče in dejavno prizadeva za vzpostavitev diplomatskih odnosov z Združenimi državami Kailasa ter podpre sprejem Kailasa kot suverene in neodvisne države v različne mednarodne organizacije, med drugim tudi v Združene narode", navaja Guardian.

Chamorro naj bi predstavnikom v pogovorih dejal, da ne ve, kje točno se njihova država nahaja, a je kljub temu podpisal tako imenovani "memorandum o soglasju", ker je bila Paragvaju ponujena pomoč pri različnih stvareh.

Razkritje, kaj je Chamorro podpisal, ni povzročilo samo velikega škandala v Paragvaju, temveč tudi veliko posmeha. Vendar to ni prvi primer, da so samooklicani predstavniki Združenih držav Kailasa prevarali mednarodne voditelje. Prebrisani goljufi so v začetku tega leta uspeli sodelovati na zasedanju odbora ZN v Ženevi, podpisali pa so tudi že sporazume z lokalnimi voditelji v ZDA in Kanadi.

Kaj so Združene države Kailasa?

Potem ko je bil guru Nithyananda obtožen več kaznivih dejanj, je pobegnil in ustanovil Združene države Kailasa (USK). Kot je to sam opisal, je to hindujska država z lastno zastavo, potnim listom in celo sistemom centralne banke.

Vendar kot poročajo indijski mediji, država nima geografske lokacije. Nedavno so sicer določeni mediji pisali, da naj bi Nithyananda kupil otok ob obali Ekvadorja in da je njegova država zdaj tam. Vendar je ekvadorska uprava potrdila, da takšna država ne obstaja.