V Paragvaju našli sedem trupel v zabojniku iz Srbije, ki je prešel tudi Hrvaško

V paragvajski prestolnici Asuncion so zaposleni kmetijskega podjetja v zabojniku z gnojilom našli razkrajajoča se trupla sedmih ljudi. Trije naj bi prihajali iz Maroka, eden pa iz Egipta, od kod prihajajo ostali, še ni znano, je po poročanju BBC dejal zdravnik v forenzičnem laboratoriju Pablo Lemir . Vse žrtve so odrasli moški. Vzrok smrti je verjetno zadušitev. Gnojilo v zabojniku, kjer so bila trupla, je verjetno pripomoglo k hitrejšem razkrajanju, je dodal.

V kontejnerju so policisti našli hrano, pa tudi telefonsko mobilno kartico v srbski cirilici in račun za taksi iz Srbije. "Predvidevamo, da so prispeli tja iz svoje matične države in so načrtovali pot do bližje destinacije, a niso dobro izračunali razdalje ter niso preživeli poti," je za Reuters dejal tožilec Marcelo Saldivar. Zaloga piškotov, ustekleničene vode in konzervirane hrane naj bi zadostovala za 72 ur.

Cilj migrantov je bila verjetno Hrvaška, kamor je bil zabojnik iz Srbije prepeljan 21. julija. Na poti do Paragvaja pa je prešel še Egipt, Španijo in Argentino.