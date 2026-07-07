Paragvajska senatorka nad Mbappeja: Sploh se ni naučil pisati

V drugi objavi pa ga je označila za "koloniziranega Kamerunca, ki se je le pretvarjal, da je Francoz, zagrenjenega, novopečenega bogataša, arogantnega in grdega", ter ga obtožila, da je bil med tekmo "prestrašen na smrt".

Amarilla je na omrežju X zapisala: "Sploh se ni naučil pisati. Namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi."

Mbappe ji je odgovoril: "Niste vredni svojega položaja. Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države."

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ostro obsodil "rasistične napade", usmerjene proti kapetanu francoske reprezentance, piše Euronews.

"Predsednik republike stoji ob strani Kylianu Mbappéju in francoski reprezentanci ob rasističnih napadih, uperjenih proti kapetanu Les Bleus," je sporočila Elizejska palača.

Oglasila se je tudi francoska športna ministrica Marina Ferrari. "Ti zapisi so nagnusni, nevredni in sploh nesprejemljivi za človeka s političnim položajem," je zapisala na omrežju X.

Amarilla je nato na družbenih omrežjih objavila odprto pismo Mbappéju v francoščini in španščini, v katerem je zapisala, da njen problem ni Francija kot država, temveč igralec. Navedla je, da obžaluje, ker je Mbappéja žalila z istimi žaljivkami, kakršne je sama doživljala kot oseba mešanega rasnega porekla, ter da je svojo objavo izbrisala.

Hkrati pa je od Mbappéja zahtevala opravičilo in ga obtožila, da so bili njegovi komentarji o njej oblika nasilja na podlagi spola, pri čemer mu je zagrozila tudi s pravnimi ukrepi, če svojih izjav ne bo preklical.

Oglasil se je tudi predsednik FIFA Gianni Infantino, ki je v objavi na Instagramu zapisal: "Celoten nogometni svet in družba stojita v solidarnosti s kapetanom francoske reprezentance – proti rasizmu se moramo boriti in ga skupaj premagati."