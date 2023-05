Paralizirani moški lahko ponovno hodi z možganskimi vsadki

Sanje moškega, ki je bil pred 12 leti ohromljen v kolesarski nesreči, so se uresničile. S pomočjo elektronskih možganskih vsadkov prej paralizirani moški zdaj lahko hodi. Elektronski vsadki prek drugega vsadka na hrbtenici namreč brezžično prenašajo njegove misli v noge in stopala.

40-letnemu Nizozemcu, Gertu-Janu Oskamu se je pred 12 leti življenje obrnilo na glavo. V hudi kolesarski nesreči je utrpel velike poškodbe, ki so mu pustile trajne posledice. Hoja, ki je za večino ljudi samoumevna, zanj to več ni bila. Ostal je namreč povsem paraliziran. Inovativen razvoj, s katerim so Oskamu omogočili hojo, so vodili švicarski raziskovalci. Profesorica in nevrokirurginja Jocelyne Bloch z Univerze v Lausanni, ki je izvedla občutljivo in težko operacijo vstavitve vsadkov, je poudarila, da je ta nova tehnika še vedno v fazi osnovnih raziskav in da je še mnogo let oddaljena od tega, da bi bila na voljo vsem paraliziranim bolnikom, je pojasnila za BBC.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Pomembna stvar za nas ni samo znanstveno preskušanje, ampak sčasoma omogočiti večji dostop več ljudem s poškodbo hrbtenjače, ki so od zdravnikov navajeni slišati, da se morajo navaditi na dejstvo, da ne bodo nikoli več hodili," je dejala. Oskam pa je zdaj popolnoma drugi človek, po dolgem času se namreč lahko sprehaja. "Počutim se kot malček, ki se ponovno uči hoditi," je za BBC povedal. Zdaj lahko tudi stoji in hodi po stopnicah. "Pot je bila dolga, a zdaj lahko vstanem in grem s prijateljem na pivo. To je luksuz, ki se ga veliko ljudi ne zaveda." "Čeprav je treba te tehnologije še veliko izboljšati, je to še en vznemirljiv korak pri načrtu za nevrotehnologijo in njeni vlogi pri ponovni vzpostavitvi funkcije in neodvisnosti za ljudi s poškodbo hrbtenjače," je pojasnil izvršni direktor britanske dobrodelne organizacije Spinal Research, Harvey Sihota.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zahtevna in dolgotrajna operacija Operacija, s katero je bilo Oskamu povrnjena sposobnost gibanja, je bila izvedena julija 2021. Nevrokirurginja Blochova je na vsaki strani njegove lobanje izrezala dve okrogli luknji s premerom 5 centimetrov nad predeli možganov, ki sodelujejo pri nadzoru gibanja. Nato je vstavila dva vsadka v obliki diska, ki brezžično prenašata možganske signale na dva senzorja, pritrjena na čelado na njegovi glavi. Švicarska ekipa je razvila algoritem, ki te signale prevaja v navodila za premikanje mišic nog in stopal prek drugega vsadka, vstavljenega okoli Oskamove hrbtenjače, ki ga je nevrokirurginja pritrdila na živčne končiče, povezane s hojo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdravniki, ki so ga na poti okrevanja venomer spremljali, so ugotovili, da je po nekaj tednih usposabljanja lahko stal in hodil s pomočjo hodulje. Po besedah profesorja Grégoira Courtina z École Polytechnique Fédérale v Lozani, ki je vodil projekt, je njegovo gibanje počasno, vendar gladko. "Videti ga, kako naravno hodi, je zelo ganljivo," je dejal. "To je paradigmatski premik v primerjavi s tem, kar je bilo na voljo prej." Možganski vsadki so nadgradnja prejšnjega dela profesorja Courtina, ko so za povrnitev gibanja uporabljali le hrbtenični vsadek. Hrbtenični vsadek je okrepil šibke signale iz možganov do poškodovanega dela hrbtenice, dodatno pa so ga okrepili vnaprej programirani signali iz računalnika.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke