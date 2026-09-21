Paramount po dogovoru z 12 državami bližje prevzemu Warnerja

Ta neodvisna odbora bi naj podpirala uredniško neodvisnost programov novic in zagotavljala neodvisno, objektivno ter na dejstvih temelječe poročanje. Od prevzema CBS s strani Paramounta se namreč vrstijo kritike, da so vodstvo novic prevzeli uredniki naklonjeni predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vplivajo na neodvisno novinarsko poročanje.

Po dogovoru naj bi Paramount med drugim zagotavljal najmanj 30 filmov na leto v kinematografih ter ustanovil neodvisna uredniška odbora za televiziji CNN in CBS, ki sta v lasti Warner Bros oziroma Paramount, poroča CNN.

Pravosodni minister Kalifornije Rob Bonta , ki je vodil koalicijo 12 demokratskih držav (Kalifornija, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon in Washington), je poravnavo predstavil danes na novinarski konferenci v Los Angelesu.

Če Paramount oziroma združeno podjetje ne bo izpolnilo zaveze glede 30 filmov letno, je predvidena tudi kazen 30 milijonov dolarjev za vsak manjkajoči film.

Združitev bo povezala filmske in televizijske studie Paramounta, televizijsko mrežo CBS ter pretočno platformo Paramount+ s studii Warner Bros, HBO, CNN in drugimi kabelskimi omrežji Warner Bros Discovery.

Paramount in Warner Bros Discovery naj bi po poravnavi 110 milijard dolarjev vreden posel sklenila v začetku oktobra, poroča CNN.

"Naš cilj je bil vedno zgraditi močnejši Hollywood - z več zgodbami, večjo izbiro za potrošnike in močnejšo konkurenco," je sporočil glavni izvršni direktor Paramounta in Trumpov zaveznik David Ellison. Bontiju in drugim generalnim tožilcem se je zahvalil za konstruktivno sodelovanje pri iskanju poti naprej.

Dogovor bo Ellisonu omogočil znatno širitev medijskega imperija, pri čemer mu pomaga tudi njegov oče Larry Ellison, soustanovitelj tehnološkega podjetja Oracle in milijarder.

Posel je bil deležen tudi politične pozornosti, saj je Larry Ellison dolgoletni zaveznik predsednika ZDA Donalda Trumpa, David Ellison pa je v času prizadevanj za preoblikovanje svoje produkcijske družbe Skydance v globalnega medijskega velikana prav tako vzpostavil tesne stike s Trumpovo vlado.

Gre za eno največjih združitev v zgodovini ameriških medijev. Pri financiranju sodelujejo državni premoženjski skladi Savdske Arabije, Katarja in Abu Dabija, ki bodo imeli posredno nekaj manj kot 50-odstotni lastniški delež v združenem podjetju.

Trumpova Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je pred tem odobrila zahtevo Paramounta, da preseže običajno 25-odstotno omejitev tujega lastništva ameriških televizijskih postaj.

Nasprotniki posla so opozarjali, da bi združitev povzročila preveliko koncentracijo medijske moči, pomisleke pa vzbujajo tudi morebitne politične povezave in financiranje z Bližnjega vzhoda.

Paramount zagotavlja, da združitev ne bo zmanjšala konkurence in gre zato, da bodo hollywoodski studii lahko učinkoviteje tekmovali s spletnimi platformami in podjetji kot so Apple, Netflix in podobnimi.

Pravosodni ministri zveznih držav so tožbo proti poslu, kjer so navedli, da bo združeno podjetje nadziralo 27 odstotkov trga filmske distribucije in podoben delež kabelske proizvodnje, vložili julija.

Zvezno sodišče v Kaliforniji jim je omogočilo pomembno zgodnjo zmago, saj je ocenilo, da bi združitev lahko kršila protimonopolno zakonodajo. Začetek sodnega postopka je bil predviden marca prihodnje leto.

Paramount je zamudo sprejel, vendar si je prizadeval za poravnavo pred 1. oktobrom, ko bi začela veljati določba o dodatnih stroških, ki bi postopoma povečevali ceno prevzema. Zaradi tega je podjetje grozilo s selitvijo iz Kalifornije.

Tožba zveznih držav je bila zadnja velika ovira poslu, saj je EU dala zeleno luč, potem ko je od Paramounta dobila nekaj koncesij, je poročala tiskovna agencija AFP. Tožbo so sicer vložili tudi scenaristi.