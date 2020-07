Paraolimpijski plavalec zgradil svoj bazen, da lahko trenira

Galleguillo je z očetom zidarjem na domačem dvorišču, ki je v revni soseski mesta, naredil svoj"bazen", pri gradnji katerega je uporabil plastične ponjave, hlode, star rezervoar in kovinska bobna in ga napolnil s 400 litri vode, poroča World economic forum. "Naredili smo ga s tem, kar smo imeli pri roki," je povedal njegov 47-letni oče Edmundo Hernandez. "Prvi dan smo zabijali hlode v tla, drugi dan smo polagali plastične ponjave, da voda ne bi odtekala. Nato smo kupili plastiko, dolgo 15 metrov in široko štiri metre, ki tvori kad, in to je tisto, kar zadržuje vodo."

Galleguillo, ki je del argentinske ekipe gluhih plavalcev in trenira za udeležbo na olimpijskih igrah leta 2021 v Braziliji, je dejal, da je brez vode težko živel. "Mami sem rekel: Želim spet trenirati, ker postajam tog, izgubljam gibljivost v telesu ... Zunaj ne treniram tako kot v vodi."

Kljub zimi na južni polobli Galleguillo vsak dan trenira v svojem bazenu, ki vodo segreva tako, da kuri les v kovinskem bobnu. "S plavanjem postanem popolnoma jaz: nisem odvisen od svojega sluha, sem v vodi in telo potrebujem samo za treniranje," je dejal.