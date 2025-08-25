Svetli način
Tujina

Mesojede muhe napadle človeka: v boj pošiljajo sterilizirane samce

Maryland, 25. 08. 2025 13.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
19

V ZDA so po izbruhu v Srednji Ameriki v človeku prvič našli mesojede zajedavce. Pri osebi, ki je potovala po Gvatemali, so namreč odkrili ličinke vijačne muhe, ki so jih pred tem že potrdili pri govedu in prostoživečih živali. Ličinke so zanje lahko tudi usodne. V boj proti muham, ki v rane živali odlagajo jajčeca, bodo poslali 'sterilizirane' muhe, ki se parijo z divjimi samicami. Da bi populacijo vijačne muhe zmanjšali, bi morali vsak teden v naravo spustiti 500 milijonov 'steriliziranih' muh.

Samice parazitskih muh v rane živali odlagajo jajčeca. Iz njih se izležejo ličinke, ki z ostrimi ustmi glodajo tkivo. Nevarne so tako za govedo kot prostoživeče živali in ljudi, saj se paraziti prehranjujejo z mesom živega goveda in drugih toplokrvnih živali oziroma organizma.

Ličinke vijačnice jedo živo tkivo toplokrvnih živali.
Ličinke vijačnice jedo živo tkivo toplokrvnih živali. FOTO: Shutterstock

Izbruh se je začel v Srednji Ameriki in južnem delu Mehike konec lanskega leta. V ZDA pa so zdaj zajedavce prvič identificirali pri osebi iz Marylanda, ki je potovala po Gvatemali. 

Primer so za Reuters potrdili državni veterinarski organi v Južni Dakoti in uradnik zvezne države Maryland. Osebo so zdravili in izvedli vse potrebne zdravstvene ukrepe. 

Zdravljenje je sicer zahtevno, saj je treba odstraniti na stotine ličink in rane temeljito razkužiti. Če se zdravljenje začne dovolj zgodaj, je stanje lahko ozdravljivo. 

Cene govejega mesa v nebo?

Zajedavci lahko povzročijo tudi ogromno gospodarsko škodo. Pokončajo lahko celotne črede in s tem močno vplivajo na dvig cen govejega mesa. 

V ZDA vsako leto namreč uvozijo več milijonov glav goveda prav za pridelavo mesa. Cena množičnega pogina živali, stroški dela in zdravljenja pa bi lahko samo v Teksasu dosegli skoraj dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov).

Ličinke Cochliomyia hominivorax
Ličinke Cochliomyia hominivorax FOTO: Profimedia

Parjenje s 'steriliziranimi' muhami

V Teksasu so zaradi strahu že začeli s preventivnimi ukrepi. Eden od učinkovitejših ukrepov je, da v naravo iz posebnih centrov spustijo večje število 'zdravih, steriliziranih' muh. Taki samci se nato parijo z divjimi samicami, kar sčasoma povzroči upad divje populacije. Ukrep je bil uspešen že v 60. letih prejšnjega stoletja.  Mehika je za ta namen že odobrila 51 milijonov dolarjev. 

Računica je sicer zahtevna, saj bi po ocenah ameriškega kmetijskega ministrstva morali vsak teden izpustiti 500 milijonov 'steriliziranih' muh, ki bi jih na tak način tudi odrinili nazaj do deževnega gozda med Panamo in Kolumbijo, poroča SkyNews. 

zajedavec mesojeda muha govedo gospodarska škoda preventivni ukrepi
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
25. 08. 2025 15.24
Brencelj?...te mamo tud pr ns... da nau tko kt z goščo...
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
25. 08. 2025 15.09
Pogojev za hrano in razmnožitev za muhe je ogromno.
ODGOVORI
0 0
LinaAnil
25. 08. 2025 15.08
+1
Iz Gvatemale.... ni čudno, da se Trump zapira pred južno ameriko🙈
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
25. 08. 2025 15.08
+1
hmm ... "poglej ga, še en Homo Sapiens mnjam, mnjam " ...
ODGOVORI
1 0
devlon
25. 08. 2025 14.52
+1
v umagu jih niso zastonj dobili.. Kdo ti pa dans še kaj da zastonj..
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
25. 08. 2025 15.10
+1
... kaj je komentiranje tam že spet pod ključem ... ?!
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
25. 08. 2025 14.31
-7
Živina je cepljena!
ODGOVORI
0 7
Leonardo R
25. 08. 2025 14.39
+3
in?
ODGOVORI
3 0
jablan
25. 08. 2025 15.27
🤣🤣🤣🤣🤣🐑
ODGOVORI
0 0
orhideja79
25. 08. 2025 14.24
+4
Se pravi, še ena potegavščina, da bi dvignili ceno mesa.
ODGOVORI
9 5
jablan
25. 08. 2025 15.27
🐑
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
25. 08. 2025 14.21
+1
fuj
ODGOVORI
2 1
4BIDEN
25. 08. 2025 14.20
-2
Kitajci Majo že netopirje, ki te muhe lovijo zvezanih oči.
ODGOVORI
4 6
4BIDEN
25. 08. 2025 14.21
-6
NE BOSTE VERJELI, kako okusni so te netopirji...
ODGOVORI
2 8
big_foot
25. 08. 2025 14.45
In pol pravi prvi kitajec drugemu “ti a misliš da je ta netopir že kuhan” pa pravi drugi “dej na krožnik, saj ne bo konec sveta če ni”….
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
25. 08. 2025 14.49
4BIDEN sploh uni s covid sevom
ODGOVORI
0 0
