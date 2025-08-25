Mesojede muhe napadle človeka: v boj pošiljajo sterilizirane samce

Samice parazitskih muh v rane živali odlagajo jajčeca. Iz njih se izležejo ličinke, ki z ostrimi ustmi glodajo tkivo. Nevarne so tako za govedo kot prostoživeče živali in ljudi, saj se paraziti prehranjujejo z mesom živega goveda in drugih toplokrvnih živali oziroma organizma.
Izbruh se je začel v Srednji Ameriki in južnem delu Mehike konec lanskega leta. V ZDA pa so zdaj zajedavce prvič identificirali pri osebi iz Marylanda, ki je potovala po Gvatemali.
Primer so za Reuters potrdili državni veterinarski organi v Južni Dakoti in uradnik zvezne države Maryland. Osebo so zdravili in izvedli vse potrebne zdravstvene ukrepe.
Zdravljenje je sicer zahtevno, saj je treba odstraniti na stotine ličink in rane temeljito razkužiti. Če se zdravljenje začne dovolj zgodaj, je stanje lahko ozdravljivo.
Cene govejega mesa v nebo?
Zajedavci lahko povzročijo tudi ogromno gospodarsko škodo. Pokončajo lahko celotne črede in s tem močno vplivajo na dvig cen govejega mesa.
V ZDA vsako leto namreč uvozijo več milijonov glav goveda prav za pridelavo mesa. Cena množičnega pogina živali, stroški dela in zdravljenja pa bi lahko samo v Teksasu dosegli skoraj dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov).
Parjenje s 'steriliziranimi' muhami
V Teksasu so zaradi strahu že začeli s preventivnimi ukrepi. Eden od učinkovitejših ukrepov je, da v naravo iz posebnih centrov spustijo večje število 'zdravih, steriliziranih' muh. Taki samci se nato parijo z divjimi samicami, kar sčasoma povzroči upad divje populacije. Ukrep je bil uspešen že v 60. letih prejšnjega stoletja. Mehika je za ta namen že odobrila 51 milijonov dolarjev.
Računica je sicer zahtevna, saj bi po ocenah ameriškega kmetijskega ministrstva morali vsak teden izpustiti 500 milijonov 'steriliziranih' muh, ki bi jih na tak način tudi odrinili nazaj do deževnega gozda med Panamo in Kolumbijo, poroča SkyNews.
