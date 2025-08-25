Mesojede muhe napadle človeka: v boj pošiljajo sterilizirane samce

Samice parazitskih muh v rane živali odlagajo jajčeca. Iz njih se izležejo ličinke, ki z ostrimi ustmi glodajo tkivo. Nevarne so tako za govedo kot prostoživeče živali in ljudi, saj se paraziti prehranjujejo z mesom živega goveda in drugih toplokrvnih živali oziroma organizma.

Izbruh se je začel v Srednji Ameriki in južnem delu Mehike konec lanskega leta. V ZDA pa so zdaj zajedavce prvič identificirali pri osebi iz Marylanda, ki je potovala po Gvatemali.

Primer so za Reuters potrdili državni veterinarski organi v Južni Dakoti in uradnik zvezne države Maryland. Osebo so zdravili in izvedli vse potrebne zdravstvene ukrepe.

Zdravljenje je sicer zahtevno, saj je treba odstraniti na stotine ličink in rane temeljito razkužiti. Če se zdravljenje začne dovolj zgodaj, je stanje lahko ozdravljivo.