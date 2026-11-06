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Panika v Paragvaju: propadla je največja banka, aplikacija ne deluje

Asunción, 06. 11. 2026 08.28 pred 1 uro 2 min branja 39

Avtor:
N.L.
Protesti v Paragvaju

Paragvaj je sredi finančne in politične krize. V središču je banka Ueno, ki je v nekaj letih iz obskurne banke postala ena največjih posojilodajalcev v državi. Prejšnji teden je centralna banka zaradi notranjih malverzacij vse depozite zamrznila, več sto tisoč družin pa je ostalo brez vseh prihrankov. Vodstvo banke so aretirali, Paragvajci pa protestirajo na ulicah. Predsednik Santiago Pena je napovedal odstop, saj ga bremenijo očitki poslovnih povezav s propadlo banko.

Prejšnji teden je banka dokončno zapadla v nerešljive rdeče številke. Inšpektorji so odkrili vzorec tveganega posojanja denarja notranjim osebam, je poročal paragvajski časopis ABC Color. Ueno je podjetjem, povezanim z njegovimi lastniki, odobril velike vsote denarja brez zadostnega zavarovanja za kritje dolgov. Centralna banka je odredila reševanje in zamrznila račune strank. Te so ostale brez vsega denarja, prek banke so izplačevali tudi pokojnine.

Ministrstvo za delo ocenjuje, da je zaradi propada banke ogroženih 7000 delovnih mest, med njimi so zaposleni na banki in v podjetjih, ki so povezana z banko.

Banka Ueno je pred propadom trdila, da ima pri njih svoj denar kar 60 odstotkov odraslih Paragvajcev, kar je med 2,8 in 3 milijoni strank.

Uenojeva aplikacija, kartice in nakazila niso delovali, okoli 70 poslovalnic je zaklenilo vrata, obupane stranke pa so stale v vrsti na ulici. V paniki so Paragvajci račune želeli odpreti pri drugih bankah, zaradi velikega navala pa so se sesule še mobilne aplikacije drugih bank, poroča AP.

Delovala tudi kot digitalna banka

Banko so odprli že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, poslovni zagon pa je dobila leta 2021, ko je banko kupil Grupo Vázquez, eden največjih paragvajskih poslovnih in industrijskih konglomeratov. Konec leta 2023 je Ueno od centralne banke prejela dovoljenje za delovanje kot digitalna banka, navaja Guardian.

Banka je hitro rasla in pridobivala nove stranke, tudi z radodarnimi ponudbami za vračilo denarja ob nakupu hrane, sponzorirali so paragvajsko nogometno reprezentanco. Ueno je upravljala med 800 in 850 milijoni dolarjev (760 milijonov evrov), vključno s pokojninskimi skladi.

V sredo je opozicija proti predsedniku vložila predlog za ustavno obtožbo, saj mu pripisujejo odgovornost za propad banke. Pena je pod drobnogledom zaradi svojih preteklih poslovnih vezi z banko Ueno. Do marca 2025, v času svojega predsedovanja, je bil poslovni partner in delničar Grupo Vazquez, ki je lastniško povezan z Ueno.

Predsednik Paragvaja Santiago Pena je napovedal odstop
Predsednik Paragvaja Santiago Pena je napovedal odstop
FOTO: Profimedia

Lokalni mediji so predsedniku očitali, da je državne in pokojninske sklade usmerjal v banko, v zadnjih mesecih pa naj bi ignoriral opozorila centralne banke in medijev o slabem poslovanju. Predsednik je obtožbe o morebitnem navzkrižju interesov zanikal.

Po političnih pritiskih je Pena napovedal svoj odstop. V najavi se je opravičil državljanom, ki jih je razočaral, a da je njegova največja želja, da bi banka lahko vsem vrnila sredstva.

Pena, ki velja za zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bi se kmalu lahko znašel na sodišču. Spodnji dom je namreč odobril predlog za ustavno obtožbo, če predlog potrdi še senat, bo Pena izgubil poslansko imuniteto.

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Paragvaj banka Ueno finančna kriza Santiago Pena propad banke

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KOMENTARJI39

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mito24
06. 11. 2026 11.41
Levi desni ni važno v politiki in elitah, ki dirigirajo naš denar so prisotni oboji.
Odgovori
0 0
mario7
06. 11. 2026 11.40
Osebno se nebi čudil če se kaj podobnega zgodi z NLB.
Odgovori
0 0
Samo navijač
06. 11. 2026 11.38
Nic ne boste imeli in....... Izjava nekega zavaljenega špeharja elitnega. No trenutno nisi nic kaj srecni ko pogledam tole vsesplosno razbijanje. Ti gospod s tole izjavo se pa tudi nimas kam skriti ,dron te najde na vsakem centimetru zemlje.
Odgovori
+1
1 0
slayer2
06. 11. 2026 11.34
Banke so največji nateg človeštva!!!
Odgovori
+3
4 1
kinimod
06. 11. 2026 11.32
Golobov prijatelj
Odgovori
-2
2 4
FreedomMan
06. 11. 2026 11.28
Drugače Trumpov in Netanyahujev prijatelj btw, če koga zanima kje je končal denar.
Odgovori
+0
2 2
FreedomMan
06. 11. 2026 11.22
Podobno čaka tudi Argentino, edino Brazilija se je na srečo rešila lopovskega desničarja, ampak vseeno mi ni jasno kako lahko taki ljudje naberejo blizu 50% glasov, kaj je narobe s temi ljudmi, ki volijo lopove in milijardere in upajo, da se bo boril za delovnega človeka.
Odgovori
+1
5 4
kr en33
06. 11. 2026 11.24
Jankovic? Arsenovic? Golob? Jansa? kaj je narobe z nami??
Odgovori
+3
4 1
FreedomMan
06. 11. 2026 11.26
Janković bo zdimil na teh volitvah a treba bo še Janšo nekako preživeti.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
06. 11. 2026 11.29
Free@ Točno tako.
Odgovori
+1
2 1
nova pot
06. 11. 2026 11.34
A golobar te pa ni motil?
Odgovori
+0
2 2
FreedomMan
06. 11. 2026 11.36
Je, ampak je vseeno 100x manjši lopov od trenutnih termitov.
Odgovori
+1
3 2
devlon
06. 11. 2026 11.20
A predsednik bo odstopil... (in šel živet na havaje al pa nekam)? Najboljsa so taka vodstva, ki vse pokradejo, potem pa 'sprejmejo odgovornost' in odstopijo. Ubogi ljudje
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1838526
06. 11. 2026 11.19
Test
Odgovori
0 0
FreedomMan
06. 11. 2026 11.18
Tipičen desničar, pokrade vse kar je možno...polovico pošlje za ve se koga in potem odstop in lepo v Miami.
Odgovori
-2
1 3
slayer2
06. 11. 2026 11.35
Ma ne bluzi,kar se tiče denarja ni levih in desnih ovca!!!
Odgovori
-1
0 1
televizija2000
06. 11. 2026 11.14
mučke, upam da dobijo denar nazaj
Odgovori
+4
4 0
IQ200
06. 11. 2026 11.12
Zakon napisan s strani ljudstva bi moral omogočati odgovornost za nazaj. Kaj ljudem pomaga njegov odstop? Naj gre sedet in delat družbena koristna dela do upokojitve. Tako kot Merklova, ko je odprla meje in izginila. Današnje dogajanje je posledica odločitev v preteklosti. Samo sami sebi ne bodo spisali takega zakona. Mafija!
Odgovori
+6
6 0
DominusMaximuz
06. 11. 2026 11.09
Dragi hekerji, zakaj nihče me zbrise našega dolga na bankah in jih pošlje nazaj v kameno dobo? :) samo na glas razmisljam
Odgovori
+12
12 0
IQ200
06. 11. 2026 11.18
Ne moreš, ker se dnevno in vzporedno delajo varnostne kopije na več različnih strežnikih hkrati, ki so na različnih koncih.
Odgovori
+2
2 0
Vzorčen primer
06. 11. 2026 11.04
Počasi bo to tudi v Evropi
Odgovori
+6
7 1
FreedomMan
06. 11. 2026 11.25
Zato pa moramo hoditi na referendume in glasovati proti, da sami ne podpišemo bankrot in dovolimo desnim lopovom plenenje.
Odgovori
-2
1 3
Samo navijač
06. 11. 2026 11.02
JP Morgan 5.11.26 : bitcoin bo najdonosnejša naložba. Je Jamie Dimon obrnil ploščo ??
Odgovori
+2
3 1
Samo navijač
06. 11. 2026 11.00
Tako bodo požgali državo za drzavo, eno za drugo....
Odgovori
+6
8 2
IQ200
06. 11. 2026 11.21
Razen, če dviguješ vse, sproti zapravljaš, kupuješ zlato, nepremičnine, itd. Počasi bodo ljudje razumeli, da je kljub nevarnostim bolje imeti denar doma kot pa tvegati nevarnost, da ti ga nekdo drug čuva (in upravlja z njim) in ga po možnosti še izgubi.
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
06. 11. 2026 10.59
In mi se kar 1 milijarda, no pa dajmo se eno, pa se eno ....itd Potem pa imaš pacijenta ,ki vprasa komu smo dolzni ???
Odgovori
+1
3 2
Yeah mwa
06. 11. 2026 10.57
A tisti ki so imeli minus na računu ali tudi to propade ali se prenese na davčno ? Vprašam sa soseda Gajaša.
Odgovori
+8
10 2
Samo navijač
06. 11. 2026 10.56
Zanimivo je, da se vaš hipotekarni dolg čarobno ne sesuje skupaj z propadom banke.
Odgovori
+12
12 0
Tir1
06. 11. 2026 10.54
Desna Trumpovska vlada. Tudi pri nas ne bo dobro. Ampak to ste volili.
Odgovori
-1
7 8
DominusMaximuz
06. 11. 2026 11.08
in kaj ima to veze z desnimi, ali levimi??? In kaj je rezultat da so demokrati dobili vse volitve v USA? Trg je rdeč in krvavi. Rekorni odlivi iz delniskega trga.
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+2
3 1
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