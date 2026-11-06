Panika v Paragvaju: propadla je največja banka, aplikacija ne deluje

Prejšnji teden je banka dokončno zapadla v nerešljive rdeče številke. Inšpektorji so odkrili vzorec tveganega posojanja denarja notranjim osebam, je poročal paragvajski časopis ABC Color. Ueno je podjetjem, povezanim z njegovimi lastniki, odobril velike vsote denarja brez zadostnega zavarovanja za kritje dolgov. Centralna banka je odredila reševanje in zamrznila račune strank. Te so ostale brez vsega denarja, prek banke so izplačevali tudi pokojnine. Ministrstvo za delo ocenjuje, da je zaradi propada banke ogroženih 7000 delovnih mest, med njimi so zaposleni na banki in v podjetjih, ki so povezana z banko.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Protesti v Paragvaju AP

Protesti v Paragvaju AP

Protesti v Paragvaju AP

Protesti v Paragvaju AP

Protesti v Paragvaju AP

Protesti v Paragvaju Profimedia

Protesti v Paragvaju Profimedia

Protesti v Paragvaju Profimedia















Banka Ueno je pred propadom trdila, da ima pri njih svoj denar kar 60 odstotkov odraslih Paragvajcev, kar je med 2,8 in 3 milijoni strank. Uenojeva aplikacija, kartice in nakazila niso delovali, okoli 70 poslovalnic je zaklenilo vrata, obupane stranke pa so stale v vrsti na ulici. V paniki so Paragvajci račune želeli odpreti pri drugih bankah, zaradi velikega navala pa so se sesule še mobilne aplikacije drugih bank, poroča AP.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Paragvajci pred bankami v upanju, da jim bo uspelo dvigniti denar Profimeda

Paragvajci pred bankami v upanju, da jim bo uspelo dvigniti denar Profimeda

Paragvajci pred bankami v upanju, da jim bo uspelo dvigniti denar Profimeda





Delovala tudi kot digitalna banka

Banko so odprli že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, poslovni zagon pa je dobila leta 2021, ko je banko kupil Grupo Vázquez, eden največjih paragvajskih poslovnih in industrijskih konglomeratov. Konec leta 2023 je Ueno od centralne banke prejela dovoljenje za delovanje kot digitalna banka, navaja Guardian. Banka je hitro rasla in pridobivala nove stranke, tudi z radodarnimi ponudbami za vračilo denarja ob nakupu hrane, sponzorirali so paragvajsko nogometno reprezentanco. Ueno je upravljala med 800 in 850 milijoni dolarjev (760 milijonov evrov), vključno s pokojninskimi skladi. V sredo je opozicija proti predsedniku vložila predlog za ustavno obtožbo, saj mu pripisujejo odgovornost za propad banke. Pena je pod drobnogledom zaradi svojih preteklih poslovnih vezi z banko Ueno. Do marca 2025, v času svojega predsedovanja, je bil poslovni partner in delničar Grupo Vazquez, ki je lastniško povezan z Ueno.

Predsednik Paragvaja Santiago Pena je napovedal odstop FOTO: Profimedia