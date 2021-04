Policisti prekinili večerjo s 110 gosti, lastnika restavracije aretirali

V noči s petka na soboto je policija v Parizu od okoliških prebivalcev prejela klic "zaradi pretiranega hrupa". Možje v modrem so ob prihodu "prekinili zabavo, na kateri se je zbralo 110 oseb" . "Gostje so zaradi neupoštevanja epidemioloških ukrepov prejeli denarne kazni, organizatorja slavja in vodjo gostišča pa smo aretirali," je sporočila policija.

Pariška policija pa je v petek pozno zvečer posredovala tudi v restavraciji v Saint-Ouenu blizu Pariza, kjer je naletela na 62 oseb in jih prav tako kaznovala. Od 30. oktobra je bilo v Parizu kaznovanih približno 1.000 ljudi zaradi zbiranja v restavracijah, ki so delovale na skrivaj.

Predvidena denarna kazen za vsakega gosta je 135 evrov in dodatnih 135 evrov zaradi nenošenja zaščitne maske.

V Franciji so že tretjič od začetka epidemije v veljavi strogi epidemiološki ukrepi. Omejevalne ukrepe so zaostrili zato, da zavarujejo zdravstvo, ki je preobremenjeno. Bari in restavracije so zaprti že več mesecev, oblasti pa zahtevajo, naj se na različnih praznovanjih na domu ne zbere več kot šest oseb. Zaprte so tudi šole in nenujne trgovine, policijska ura pa velja med 19. in 6. uro.

Francija je zabeležila nekaj več kot pet milijonov primerov covida-19 in najmanj 98.202 smrtna primera, poroča univerza Johns Hopkins.