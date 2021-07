Macron: Pariz ima zaradi jedrskih poskusov dolg do Francoske Polinezije

Predstavniki žrtev so sicer pred Macronovim obiskom sporočili, da od predsednika pričakujejo opravičilo. K temu ga je na torkovem srečanju pozvala tudi podpredsednica združenja Lena Lenormand. Macron je v odzivu dejal, da je zavezan temu, da se stvari spremenijo. "Slišal sem vas in slišal, kaj želite od mene. Videli boste moj odgovor," je povedal.

Francija je med letoma 1966 in 1996 na Francoski Polineziji izvedla 193 jedrskih poskusov. Največja poligona za preizkušanje jedrskih bomb so bili atoli Fangatuaufa in Muroroa. Po ocenah portala Disclose je bilo sevanju izpostavljenih več kot 100.000 ljudi. Kot je po preučevanju posledic prvega poskusa s plutonijevo bombo ugotovil Greenpeace, je "ob eksploziji iz lagune posrkalo vso vodo, z neba pa so deževale mrtve ribe in morski polži". Kontaminacije se je že ob prvem poskusu v šestdesetih letih razširila vse do Nove Zelandije in celo do Peruja. Na Mururoi so izvedli 41 atmosferskih jedrskih poskusov. Zaradi pritiskov javnosti so nato preizkušanje jedrskega orožja preselili pod vodo.