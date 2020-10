Napad z nožem v Parizu: ubiti tudi štirje otroci, več ranjenih

V Parizu je bilo v napadu z nožem ubitih pet ljudi, med njimi štirje otroci iste družine. Številni so ranjeni. Lokalni mediji poročajo, da je napad izvedel sorodnik ubitih otrok, ki so ga našli nezavestnega na kraju dogodka, z nožem in kladivom ob strani.

Napad, ki se je zgodil v predmestju Noisy-le-Sec na severu Pariza, preiskuje policija. Na kraju so našli mrtve štiri otroke in žensko. Še pet oseb, vključno z napadalcem, je ranjenih, od tega tri huje, poroča televizija BFM Paris. Medij še navaja, da je danes zjutraj v bližnji lokal po pomoč pritekel okrvavljeni mladenič, ki je vodji dejal, da je njegov "stric ponorel in z nožem in kladivom napadel družino". Na kraj so nemudoma prihiteli policisti, ki so na silo vdrli v hišo. Zgodbo dopolnjujemo, preberite še več kasneje.