Obsežen požar v Parizu: zagorelo v kleti centra za sortiranje odpadkov

"Stavba je popolnoma uničena," je za televizijo BFM povedal župan prizadetega 17. okrožja Geoffrey Boulard . A ob tem je pomiril, da so vse osebje v notranjosti uspeli evakuirati. Pojasnil je tudi, da so bili gasilci na kraju požara izjemno hitro, a da je ta vzplamtel pod zemljo ter se nato razširil po zgradbi.

V gašenju požara, ki je v ponedeljek zvečer vzplamtel v centru za sortiranje odpadkov v 17. okrožju Pariza, je zvečer in ponoči s približno 60 vozili sodelovalo okoli 200 gasilcev. Reciklažna tovarna Syctom je eden največjih reciklažnih obratov v mestu. Obrat leži ob glavnem pariškem sodnem kompleksu, katerega središče je stekleni nebotičnik, ki ga je zasnoval italijanski arhitekt Renzo Piano in je bil odprt leta 2018.

"Najbolj pomembno je, da nesreča takšnega obsega ni povzročila nobene človeške žrtve," je za BFM še povedal predsednik mesta Corentin Duprey. Po besedah župana prizadetega okrožja je bilo v času izbruha požara v kleti, "kjer je bilo največ vnetljivega materiala", 31 zaposlenih.

Že zvečer se je nad prestolnico dvignil ogromen oblak dima, ki je bil viden več kilometrov naokoli. Mestna hiša je prebivalcem na prizadetem območju izdala opozorilo, naj ostajajo v zaprtih prostorih, ne odpirajo oken ter naj se izogibajo kakršni koli intenzivni telesni dejavnosti. "Za zdaj nismo zaznali toksičnosti zraka, ki bi bila posledica požara," je za TF1 Info dejal policijski komisar Laurent Nuñez.

Pristojni so iz varnostnih razlogov sicer omejili tudi fizični dostop do območja; zaprli so več odsekov obvoznice ter vzpostavili varnostno mejo.

Gasilci so v zgodnjih jutranjih urah naredili preboj in požar omejili, vendar ta še ni povsem pogašen. Na terenu tako ostaja 80 gasilcev, ki se še naprej trudijo pogasiti ognjene zublje. Ti bi lahko po njihovi oceni zamrli sredi dopoldneva ali zgodaj popoldan, poročajo francoski mediji.