Parižani izganjajo avtomobile s 500 dodatnih ulic

Svoj glas so v nedeljo oddali komaj štirje odstotki od skupno 1,4 milijona volilnih upravičencev. Predlog je prejel 66-odstotno podporo.

Pariz bo v skladu s sprejetim predlogom predvidoma izgubil 10.000 parkirnih mest za avtomobile, vozniki pa se bodo morali pripraviti na številne obvoze.

Za zdaj še ni znano, katere ulice bi ozelenili. Po načrtu naj bi izbrali okoli 25 ulic v vsakem okrožju oz. mestni četrti.

Skupno ima Pariz več kot 6000 ulic, od tega jih je kakih 220 že brez avtomobila.

To je že tretji referendum na temo prometa v Parizu v zadnjih letih. Pred tem so aprila 2023 izglasovali prepoved izposoje električnih skirojev, februarja lani pa podprli višje parkirnine za težje avtomobile.

Pariz želi postati najbolj zeleno mesto Evrope

Anna Hidalgo poudarja zeleno transformacijo mesta, že odkar je leta 2014 prvič sedla na županski stolček. V času njenega županovanja so, na primer, uredili več kot tisoč kilometrov kolesarskih stez, številne ulice so zaprli za promet in preuredili več trgov, da bi postali bolj prijazni pešcem. Eno nedeljo na mesec so avtomobili prepovedani tudi na znamenitih Elizejskih poljanah.

Od oktobra lani so v mestu prepovedani avtomobili z dizelskim pogonom, do leta 2030 pa isto čaka tudi "bencinarje". Pariz namreč želi do leta 2030 postati najbolj zeleno mesto v Evropi. V ta namen so po mestu zasadili že na tisoče dreves, v načrtu so tudi novi urbani gozdovi.

Že sedaj je francoska prestolnica na dobri poti do svojega cilja. Revija TimeOut ga je uvrstila pod vrh lestvice mest z največ zelenimi površinami. Tokio pri tem s 159 zelenimi površinami premočno vodi pred Londonom, ki jih ima 78, Pariz na tretjem mestu jih ima 63.