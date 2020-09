Pandemija covida-19 bo morda zaprla vrata parka z ogroženimi živalmi

Ne gre le za skrb za živali, saj zaposlujejo več ducat ljudi z območja in kupujejo zaloge v lokalnih trgovinah. Prav tako so nadvse priljubljena destinacija za šolske ekskurzije v mestu.

A prihodnost tega rezervata in živali je ogrožena zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je zmanjšala število obiskovalcev v parku za kar 75 odstotkov. Ker so odvisni predvsem od tega denarja, jim zmanjkuje sredstev za vodenje parka in hranjenje živali.

Park je dom za več kot 500 živali in se razprostira na 12 hektarjih zelenih površin. Že več let skrbijo za poškodovane in osirotele živali, pa tudi za vse zaščitene vrste, vključno z ogroženo 'želvo s prašičjim nosom' (novogvinejsko mehkoščitko) in rajsko ptico Ptiloris magnificus .

Prej omenjena ogrožena želva ima sicer le en odstotek možnosti, da preživi do odrasle dobe, saj je zelo priljubljena v tradicionalni kitajski medicini, z njo pa ilegalno trgujejo. "Vzeli smo 45 jajčec, ki so se izvalile v parku, nato pa na varnem ostale pet let. Potem smo jih izpustili nazaj v divjino, kjer imajo zdaj namesto en odstotek kar 30 odstotkov možnosti, da preživijo,"pove direktorica.

Papuanska Nova Gvineja se sicer težko spopada z novim koronavirusom. Čeprav so z zapiranjem mej, pa tudi ’lockdownom’ znotraj države, številke obdržali v mejah normale – samo 507 primerov in pet smrti – se bojijo, da bi se nadvse krhek zdravstveni sistem sesul, če se pojavi večji izbruh. Prav tako se pojavlja vprašanje, kakšna je realna razširjenost virusa, saj testirajo zelo malo.

Pred izbruhom pandemije so imeli v parku 140.000 obiskovalcev na leto, od tega je bilo 92 odstotkov prebivalcev PNG in osem odstotkov mednarodnih turistov. V nasprotju z drugimi podjetji, ki se lahko v času lockdowna zaprejo in ponovno odprejo, morajo živalski vrtovi obratovati naprej, saj je treba nahraniti živali, plačati elektriko in vodo itd. Če bi park morali zapreti, bi živali ostale prepuščene same sebi v divjini, tudi tiste, ki so poškodovane ali še premajhne. Program, ki rešuje živali, ki so žrtve tihotapljenja ali zapuščene, bi se prav tako moral zapreti.

"Trenutno nočemo razmišljati o tem, kaj bi se zgodilo, če se park zapre, temveč raje o tem, kako najti podporo in ljudi, ki bi nam lahko dali le toliko, da nadaljujemo,"je še dejala direktorica McGeorge.