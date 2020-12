Krajanom mesteca blizu Berlina preglavice povzročajo francoske besede

V nemškem mestecu v neposredni bližini Berlina si prebivalci lomijo jezike, saj se učijo, kako pravilno izgovoriti ime parka, ki so ga poimenovali po pobrateni francoski ribiški vasici. V čast Francozom bodo, ko bo čas za to primernejši, organizirali tudi uradno otvoritveno zabavo, na kateri bodo stregli francosko vino in sire. Do takrat pa se bodo, kot obljubljajo, naučili pravilne izgovorjave.

icon-expand