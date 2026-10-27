Parlament doktorjev znanosti, zdravnikov, ekonomistov in odvetnikov

Študentska lista je po projekcijah osvojila 141 mandatov v 250-članskem parlamentu in bo torej imela udobno večino pri sprejemanju sistemskih reform in zakonov. Zaenkrat še ni znano, kdo bo vodil novo vlado. Pred tem je na vrsti še proces potrjevanja poslanskih mandatov, nato pa mora še predsednik države predlagati mandatarja. Tega mora potrditi vsaj 126 poslancev.

Študentska lista je sprejela stroga interna pravila (t. i. pravilnik Direktiva), po katerih na listi ne smejo kandidirati trenutni študenti in tudi ne nekdanji politični funkcionarji. Namesto tega so študentski plenumi celotno listo s 250 mesti namenili izključno uveljavljenim strokovnjakom, akademikom in javnim osebnostim.

Prvi na 'študentski listi' je kardiolog Ilija Srdanović, profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu. Od leta 1997 dela na Inštitutu za srčno-žilne bolezni Vojvodine. V času protestov se je zavzemal za izboljšave srbskega zdravstvenega sistema, zlasti primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva. Ob njem bodo v parlamentu sedeli tudi številni zdravniki specialisti, kardiologi in zdravstveni delavci.

Med kampanjo je Srdanović poudarjal neposredno sodelovanje z volivci. Po volitvah je pozval tudi k boljšim odnosom s sosednjimi državami in mednarodno skupnostjo.

Med poslanci bo tudi Dejan Šoškić, nekdanji guverner Banke Srbije ter profesor ekonomije na beograjski univerzi. Guverner je bil med letoma 2010 in 2012, ko je odstopil po predlaganih zakonodajnih spremembah, za katere je trdil, da ogrožajo neodvisnost centralne banke. Zaradi svojega strokovnega znanja je postal pomembna osebnost v razpravah o smeri prihodnje vlade. Aleksandar Vučić je med kampanjo trdil, da je Šoškić študentski kandidat za predsednika vlade, vendar gibanje tega ni potrdilo.

Na splošno je na listi več deset profesorjev z univerz v Novem Sadu in Beogradu ter raziskovalci in znanstveniki. Med vidnejšimi so tudi profesor kemije in član Srbske akademije znanosti in umetnosti dr. Radomir Saičić. Saičić je vidneje kritiziral tudi beograjsko politiko do Kosova. Med novimi poslanci bo najverjetneje tudi politolog Jovo Bakić, profesor na Univerzi v Beogradu, znan po raziskovanju nacionalizma, politične sociologije in evropske skrajne desnice.