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Parlament doktorjev znanosti, zdravnikov, ekonomistov in odvetnikov

Beograd, 27. 10. 2026 12.51 pred 1 uro 3 min branja 41

Avtor:
M.V.
Ilija Srdanović

Študentska lista je na parlamentarnih volitvah v Srbiji dosegla zgodovinsko zmago. Kljub imenu na njej niso kandidirali študenti, ampak plejada različnih profilov ljudi, med katerimi prevladujejo strokovnjaki z različnih področij. Srbski parlament bo tokrat sestavljen iz enega najvišje izobraženih kadrov v Evropi. Prav vseh 250 kandidatov ima strokovno ali visokošolsko izobrazbo.

Študentska lista je po projekcijah osvojila 141 mandatov v 250-članskem parlamentu in bo torej imela udobno večino pri sprejemanju sistemskih reform in zakonov. Zaenkrat še ni znano, kdo bo vodil novo vlado. Pred tem je na vrsti še proces potrjevanja poslanskih mandatov, nato pa mora še predsednik države predlagati mandatarja. Tega mora potrditi vsaj 126 poslancev.

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Študentska lista je sprejela stroga interna pravila (t. i. pravilnik Direktiva), po katerih na listi ne smejo kandidirati trenutni študenti in tudi ne nekdanji politični funkcionarji. Namesto tega so študentski plenumi celotno listo s 250 mesti namenili izključno uveljavljenim strokovnjakom, akademikom in javnim osebnostim.

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Prvi na 'študentski listi' je kardiolog Ilija Srdanović, profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu. Od leta 1997 dela na Inštitutu za srčno-žilne bolezni Vojvodine. V času protestov se je zavzemal za izboljšave srbskega zdravstvenega sistema, zlasti primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva. Ob njem bodo v parlamentu sedeli tudi številni zdravniki specialisti, kardiologi in zdravstveni delavci.

Med kampanjo je Srdanović poudarjal neposredno sodelovanje z volivci. Po volitvah je pozval tudi k boljšim odnosom s sosednjimi državami in mednarodno skupnostjo.

Med poslanci bo tudi Dejan Šoškić, nekdanji guverner Banke Srbije ter profesor ekonomije na beograjski univerzi. Guverner je bil med letoma 2010 in 2012, ko je odstopil po predlaganih zakonodajnih spremembah, za katere je trdil, da ogrožajo neodvisnost centralne banke. Zaradi svojega strokovnega znanja je postal pomembna osebnost v razpravah o smeri prihodnje vlade. Aleksandar Vučić je med kampanjo trdil, da je Šoškić študentski kandidat za predsednika vlade, vendar gibanje tega ni potrdilo.

Na splošno je na listi več deset profesorjev z univerz v Novem Sadu in Beogradu ter raziskovalci in znanstveniki. Med vidnejšimi so tudi profesor kemije in član Srbske akademije znanosti in umetnosti dr. Radomir Saičić. Saičić je vidneje kritiziral tudi beograjsko politiko do Kosova. Med novimi poslanci bo najverjetneje tudi politolog Jovo Bakić, profesor na Univerzi v Beogradu, znan po raziskovanju nacionalizma, politične sociologije in evropske skrajne desnice.

Ilija Srdanović
Ilija Srdanović
FOTO: AP

Med drugimi so tukaj še Mirjana Nikolić, rektorica Univerze umetnosti v Beogradu, akademkinja gradbeništva Sanja Fric, geološki inženir Zoran Djajić, predsednik sindikata sodnih organov Nemanja Đurić in drugi uveljavljeni odvetniki in pravni strokovnjaki, tudi odvetnica Sarah El Sarag.

Med prepoznavnimi imeni so tudi Dejan Bodiroga, nekdanji košarkarski zvezdnik in trenutni predsednik Evrolige, Zlatko Kokanović, eden najvidnejših nasprotnikov predlaganega projekta rudarjenja litija in bora Jadar, družbe Rio Tinto.

Uglednika s kulturnega področja sta tudi dramatik Željko Hubač in igralec Tihomir Stanić. Hubač je pomagal ustanoviti skupino državljanov, prek katere je gibanje nastopilo na volitvah, Stanić pa je njeno kampanjo javno podpiral.

Primerjava z Iranom

Nekateri novo sestavo srbskega parlamenta primerjajo z Iranom, ki ima po stopnji izobrazbe najbolj izobraženo strukturo državne skupščine. V Iranu zakonodaja namreč določa, da mora vsak kandidat za parlament imeti najmanj magisterij ali enakovredno izobrazbo.

Posledično ima približno 60 odstotkov iranskih poslancev magisterij, kar 40 odstotkov pa doktorat znanosti, kar iranski parlament uvršča na sam vrh v svetu.

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KOMENTARJI41

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daedryk
27. 10. 2026 13.56
Na čelu osamosvojitvene oblasti v Sloveniji so bili Jugoslovanski doktorati. Odločite se že enkrat, kaj zdaj to pomeni.
Odgovori
0 0
yolli
27. 10. 2026 13.51
Torej lahko rečemo da Srbija boljšega ne more met......Čez nekaj let bomo ocenili rezultate.....vse dobro Srbija....
Odgovori
+2
2 0
Pars
27. 10. 2026 13.50
Ko so bili pri nas v vladi strokovnjaki smo prišli v EU in NATO dosti prej kot vse ostale drzave vzhodnega bloka. Primerjali smo se z Švico. Ko pa so prišli na vlado politični bleferji pa smo polnili bančne luknje. In spet jih bomo.
Odgovori
+4
4 0
alien number 9
27. 10. 2026 13.48
po izobraženosti parlamenta so nas še Srbi povozil.....
Odgovori
+4
4 0
zaba67
27. 10. 2026 13.46
nekaj pregovorov: Gospodje profesorji vedo vse – le tega ne, kako stvari potekajo v praksi. Kdor nič ne postane, postane gostilničar; kdor pa res nič ne postane, postane poslovni ekonomist. Teorija je, ko vse veš, a nič ne deluje. Kdor zna, dela; kdor ne zna, poučuje.
Odgovori
+1
2 1
mb3zb6
27. 10. 2026 13.50
Tukaj imamo pa mi srečo, ker Zoran pa vse iz prakse.
Odgovori
+4
4 0
devlon
27. 10. 2026 13.44
z iste fakultete kot Zmijić?
Odgovori
+2
3 1
Čudovita zima
27. 10. 2026 13.33
Bolj kot so izobraženi prej bodo ugriznili v lastno rit.
Odgovori
-2
3 5
paulista
27. 10. 2026 13.33
nč ne bo s tega imajo glavo sam za pred špeglo in frizerja.... škoda da bo Srbija nazadovala
Odgovori
-3
2 5
nelevnedesen
27. 10. 2026 13.33
Saj ima vsak srb dva faksa
Odgovori
-2
2 4
Jerry321
27. 10. 2026 13.29
To j to, take parlamentarcebi rabil pri nas! Pri nas imamo v veliki meri žal parlamentarce, ki so diplomirali zgolj za šankom 😆 V resnici npr. jih je 3/4 takih 😄
Odgovori
+1
4 3
zaba67
27. 10. 2026 13.47
nekaj pregovorov: Gospodje profesorji vedo vse – le tega ne, kako stvari potekajo v praksi. Kdor nič ne postane, postane gostilničar; kdor pa res nič ne postane, postane poslovni ekonomist. Teorija je, ko vse veš, a nič ne deluje. Kdor zna, dela; kdor ne zna, poučuje.
Odgovori
-3
0 3
sevenup
27. 10. 2026 13.27
Se pravi, da bodo sedaj še bolj v krizi in vagini kakor so bili, do sedaj... Ali? Dokler so tukaj vodili podjetja neimumni je vse peljalo. Sedaj pa so magistri, doktorji in ne vem še kaj pa gre vse po zlu. Na žalost. Kaj čmo. Tako je.
Odgovori
-3
2 5
mandan
27. 10. 2026 13.26
Mnogo babic...kilavo dete.
Odgovori
-2
4 6
antipolitik2
27. 10. 2026 13.24
Tako bi moralo biti povsod ! Tudi v naši banana republiki ! Ampak nas srbi očitno prehitevajo po levi in po desni
Odgovori
+1
6 5
Prelepa Soča
27. 10. 2026 13.31
Res si antipolitik, samo humorist lahko izusti, da nas Srbi prehitevajo... in kje se to vidi... dol si diplomo kupiš na bolšjaku... ja, tukaj nas res prehitevajo, kajti pri nas na bolšjaku jih ne moreš kupiti. Polna doza smeha danes. Saj res, zakaj si pa tu in ne pri njih?
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+4
4 0
BSSistemTelaze
27. 10. 2026 13.24
Vucic je bil dober on je radikal in on bo umrl za "majku" Srbiju. In prav je,da je lepo priznal poraz in cestitu nasprotniku. Hoteli so gledat prizore 5 oktobra ali Vucic prevec ima svoj narod rad in ni dozvolu pobijanja na ulicam sam ,da ostane na oblasti. Srecno nova vlada🫶💪❤️SRB forever🍀
Odgovori
-2
0 2
27. 10. 2026 13.24
Srbija ima izjemne znanstevnike in gosporstvenike, ki so pa bili potisnjeni v drugi plan v času največjega kulturnega mrka Srbije v zgodovini, ko je SNS postavljala na vodilna mesta v vseh delovnih organizacijah samo svoje ljudi, in marsikje brez osnovih higijenskih meril. Tako so recimo za šolsko inšpektorico postvili prostitutko, ki ima prepoved vstopa v Avstrijo npr. Med otroke so poslali žensko najnižjega morala, da kontrolira razmere v šolah. No vsaj premieru niso podtaknili poroke z eno tako gospodično, kot pri nas. Tako da je prav, da je Slovenija prvo pometla pred svojim pragom in z državih proslav odstranilo dubajsko dekle ne klic. Podpiram tudi zahtevo JJ za izročitev arhivov, bomo sedaj videl končno, kje je kdo bil v času SFRJ ! oz na kateri strani.
Odgovori
+0
1 1
tali?ni tom
27. 10. 2026 13.20
pri nas pa,cvetke!
Odgovori
+2
4 2
Ve?ni optimist
27. 10. 2026 13.23
kaj misliš, da tam niso, ... pa kaj je z vami, .... Levi portali so pač navdušeni, ... in bodo pisali same superlative, ... samo, da bi spremenili vzdušje v Sloveniji, ampak so se z........
Odgovori
+3
4 1
nelevnedesen
27. 10. 2026 13.34
Vsaj kupljenih diplom nimajo
Odgovori
0 0
patogen
27. 10. 2026 13.19
Ko dobiš siromaka v parlament, veš da bo najprej poskrbel zase in za žlahto.
Odgovori
+3
3 0
Volodimir Z.
27. 10. 2026 13.19
Mi imamo generale po "vojni", propadle bilderje, profesionalne goljufe, zasanjane marksiste, ... dobro samo da smo protektorat EU
Odgovori
+2
2 0
rbil
27. 10. 2026 13.19
Torej. kdaj lahko pričakujemo nov valj Srbskih migrantov ? Malo še počakajte.
Odgovori
-1
2 3
chronic
27. 10. 2026 13.24
Glede na odzive ljudi v Srbiji gotovo prej kot si mislite. Tudi tistih, ki so planirali vrnitev v Srbijo so si premislili. Zanima pa me koliko bo tistih, ki se bodo zdaj vrnili v Srbijo, glede na to da je večina tistih, ki so glasovali v Sloveniji, glasovala za študente.
Odgovori
+1
2 1
patogen
27. 10. 2026 13.19
Obeta se repriza Orwellove Živalske Farme.
Odgovori
+0
1 1
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