Parlament EU začenja z decembrskim zasedanjem, v četrtek o Sloveniji

Predlog resolucije o Sloveniji so vložile štiri politične skupine v Evropskem parlamentu – socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica. Največja skupina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), sicer evropska politična družina slovenskega premierja Janeza Janše , se jim ni pridružila.

Predlog resolucije Evropskega parlamenta v 18 točkah, ki so jih v petek pozno zvečer tudi javno objavili, vključuje izraz "globoke zaskrbljenosti zaradi ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopala zaupanje v javne organe in med njimi".

Parlament naj bi z resolucijo med drugim izpostavil, da morajo vplivne javne osebnosti in politiki v Sloveniji, tudi člani vlade, voditi z zgledom ter zagotoviti spoštljivo in civilizirano javno razpravo, brez ustrahovanja, napadov, žaljenja in nadlegovanja.