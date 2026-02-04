Parlament glasoval za ohranitev monarhije, javnost vse bolj skeptična

Norveški parlament (Storting) je v torek z veliko večino potrdil ohranitev monarhije kot oblike vladavine. V parlamentu je za ohranitev monarhije glasovalo 141 od 169 poslancev, 26 jih je podprlo uvedbo republike. Predlogi za spremembo ureditve se v parlamentu pojavljajo skoraj ob vsakem novem mandatu, a so doslej vedno naleteli na zavrnitev, poroča portal Constitutionnet.

Podporniki monarhije poudarjajo, da ta institucija prispeva k politični stabilnosti, saj deluje nad strankarskimi delitvami, ter da Norveški dobro služi že od leta 1905, ko se je država osamosvojila od Švedske. Nasprotniki opozarjajo, da ima dejansko politično moč izvoljeni parlament skupaj z vlado in da dedni privilegiji ne sodijo v sodobno demokratično družbo. Z zadnjim glasovanjem je parlament potrdil tudi nadaljevanje vladavine kralja Haralda V. in njegovih potomcev.

Glasovanje prihaja v času, ko podpora monarhiji med prebivalci opazno pada. Po najnovejši javnomnenjski raziskavi, ki jo je za NRK in časnik Dagbladet izvedel Norstat, monarhijo trenutno podpira 66 odstotkov vprašanih, kar je za štiri odstotke manj kot pred dvema tednoma, ko je podpora znašala 70 odstotkov.