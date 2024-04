Parlament podprl uveljavitev pravice do splava kot temeljne pravice EU

Evropski poslanci so po dvodnevnem zasedanju v Bruslju Svet Evropske unije pozvali, naj Listina Evropske unije o temeljnih pravicah doda tudi spolno in reproduktivno zdravstveno varstvo ter pravico do varnega in zakonitega splava. S tem države članice pozivajo, naj v celoti dekriminalizirajo splav ter odpravijo ovire za varen in zakonit splav. "To mora postati univerzalna, neodtujljiva in nedeljiva pravica po vsej Evropi," je jasen slovenski evroposlanec Matjaž Nemec.

Poslanci v Evropskem parlamentu s 336 glasovi za, 163 proti in 39 vzdržanimi podprli resolucijo, s katero želijo pravico do splava vključiti v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropski poslanci obsojajo nazadovanje pravic žensk in vse poskuse omejitve ali odprave obstoječe zaščite spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter enakosti spolov, ki se dogajajo po vsem svetu, tudi v nekaterih državah članicah EU. Zato zahtevajo, da se v Listino vpiše tudi pravico do telesne avtonomije, svobodnega, informiranega in splošnega dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in do vseh s tem povezanih zdravstvenih storitev brez diskriminacije, vključno z dostopom do varnega in zakonitega splava.

Evropski parlament FOTO: AP icon-expand

Besedilo države članice poziva, naj v celoti dekriminalizirajo splav v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2022 ter naj odstranijo vse ovire za varen in zakonit splav. Poljsko in Malto pa so pozvali, naj razveljavita svoje zakone in druge ukrepe, ki splav prepovedujejo in omejujejo. Ob tem so evroposlanci obsodili tudi dejstvo, da v nekaterih državah članicah zdravniki, v nekaterih primerih pa kar cele zdravstvene ustanove zavračajo splav na podlagi t. i. ugovora vesti. Na slednje pa se sklicujejo tudi v situacijah, ko bi vsakršno odlašanje ogrozilo življenje ali zdravje pacientke. 'Ta pravica ne bi smela biti kratena nikjer, nikoli in nikomur' "Evropski poslanci so izglasovali do zdaj najbolj progresivno besedilo resolucije," je odločitev Parlamenta sporočil tudi evropski poslanec Matjaž Nemec, ki ob tem poudarja, da z resolucijo odločno stopajo v bran pravicam do spolnega in reproduktivnega zdravja. Ob tem z razočaranjem ugotavlja, da sedanje politike ne zadoščajo za odpravo vztrajnega kršenja pravic žensk ter vseh vrst diskriminacij na podlagi spola. "Med državami članicami so še vedno ogromne razlike pri tem vprašanju in to vrzel moramo zapolniti z minimalno zaščito pravic vseh žensk v Uniji, vključno z dostopom do varnega in zakonitega splava."