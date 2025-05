Parlament potrdil odstop Litve od pogodbe o protipehotnih minah

"V luči nestabilnega varnostnega okolja, ki ga zaznamuje ruska agresija in njena stalna grožnja evroatlantski skupnosti, je nujno oceniti vse ukrepe za krepitev naših odvračalnih in obrambnih zmogljivosti," je dodalo.

"To je uradno: Litva odstopa od ottawske konvencije, kar je danes potrdil parlament. Odstop bo začel veljati v šestih mesecih," je po glasovanju v parlamentu danes na omrežju X sporočilo litovsko obrambno ministrstvo. Ob tem je objavilo povezavo do izjave iz marca, v kateri so tri baltske države – Estonija, Latvija in Litva – ter Poljska napovedale, da nameravajo odstopiti od pogodbe.

Članice Evropske unije in zveze Nato ter druge države v regiji so povečale svoje obrambne izdatke in urjenje sil od ruske invazije na Ukrajino pred tremi leti zaradi bojazni, da bi lahko bile naslednja tarča Rusije.

Poslanci so odstop potrdili s 107 glasovi za in tremi vzdržanimi.

Poudarilo je, da so se z omenjenimi državami soglasno zavzele za odstop od pogodbe. S to odločitvijo so po oceni ministrstva države poslale jasen signal, da so "pripravljene in da lahko sprejmejo vse potrebne ukrepe za obrambo svojih ozemelj in svobode".

Od omenjenih držav je bil latvijski parlament 17. aprila prvi, ki je podprl odstop države od pogodbe. Odstop je aprila napovedala tudi Finska, ki je še ena članica zveze Nato, ki meji na Rusijo oziroma Belorusijo.

Ottawska pogodba iz leta 1997 prepoveduje uporabo, kopičenje zalog, proizvodnjo in prenos protipehotnih min. Zahteva tudi zagotavljanje pomoči žrtvam ter odstranjevanje in uničevanje zalog. Podpisalo jo je 160 držav in ozemelj, med katerimi je tudi Ukrajina. Med njimi pa ni Rusije in ZDA, še navaja AFP.