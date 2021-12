Parlament Republike srbske glasoval za prenos pristojnosti z državne ravni

Po osmih urah razprave so poslanci predlog zakona podprli z 49 glasovi za in tremi proti. Vseh poslancev je sicer 83, a je opozicija glasovanje skoraj v celoti bojkotirala z opozorili, da to vodi v nove spopade in verjetno v vojno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Več veleposlaništev zahodnih držav - ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija - je po petkovi odločitvi parlamenta v skupni izjavi to označilo nadaljnje stopnjevanje napetosti. Nadaljevanje po tej "poti v slepo ulico" bi pomenilo grožnjo stabilnosti države in celotne regije, so zapisali in dodali, da gre za nesprejemljiv postopek, ki ogroža temelje daytonskega sporazuma.

Prvi korak pri prenosu pooblastil z državnih oblasti BiH na oblasti srbske entitete z ustanavljanjem paralelnih institucij entitete je bil sicer storjen že oktobra, ko je parlament Republike srbske potrdil vzpostavitev lastne agencije za zdravila. Tožilstvo BiH je zaradi tega proti parlamentu v torek sprožilo preiskavo.