Republika Srbska zavrnila zakon o kaznovanju zanikanja genocida

Spremembe uvajajo zaporne kazni za vse, ki zanikajo sodno dokazana dejstva o vojnih zločinih, vključno z genocidom v Srebrenici, ter nagrajujejo ali poveličujejo storilce teh zločinov. Parlament Republike Srbske je poleg tega potrdil spremembe kazenskega zakonika entitete, ki uvajajo sankcije za tiste, ki žalijo ali se norčujejo iz imena Republike Srbske, njene zastave, grba in himne. Označevanje Republike Srbske "ali njenih narodov" za genocidne je po novem kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen do kar 15 let.