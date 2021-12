Avstralski poslanci: Premier mora Assangea spraviti domov

Avstralski poslanci od premierja Scotta Morrisona zahtevajo, da posreduje v primeru ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, ki je avstralski državljan. Sodišče v Londonu je namreč v petek v pritožbenem postopku razveljavilo zavrnitev njegove izročitve ZDA.

"Premier mora Assangea spraviti domov," je v soboto dejal vodja avstralske stranke Zelenih Adam Bandt. Dodal je, da avstralskega državljana preganjajo zaradi objave podrobnosti o vojnih zločinih, "naša vlada pa sedi na svojih rokah in ne naredi ničesar." Neodvisni poslanec Andrew Wilkie je Morrisona pozval, naj "konča to norost" in zahteva, da ZDA in Združeno kraljestvo izpustita Assangea, poroča The Guardian. ZDA želi 50-letniku soditi zaradi objave strogo zaupnih vojaških dokumentov v zvezi z vojnama ZDA v Iraku in Afganistanu. Januarja je britanska sodnica zavrnila ameriško zahtevo za njegovo izročitev, vendar so so ameriški odvetniki pritožili.

icon-expand Scott Morrison FOTO: AP

Takrat je odvetnica izročitev zavrnila, ker naj bi zaradi pogojev, ki bi ga čakali v zaporu v ZDA, obstajalo tveganje, da bi storil samomor. V pritožbi so odvetniki ameriške vlade navedli, da sodnica ni dovolj upoštevala pričanj ostalih strokovnjakov, ki so govorili o Assangeevem duševnem stanju. Poleg tega so na dvodnevni obravnavi oktobra sodišče skušali prepričati, da v ZDA ne bi bil zaprt v izolaciji v najstrožje varovanih enotah zapora, prav tako so zagotovili, da bo imel dostop do ustreznega zdravljenja. O pritožbi sta odločala dva sodnika višjega sodišča v Londonu, ki sta odločila v prid tožbe ZDA. Assangeovi odvetniki so napovedali, da nameravajo sodbo izpodbijati z novo pritožbo, tokrat na vrhovnem sodišču Združenega kraljestva.

"Opustite te absurdne obtožbe in prenehajte mučiti Assangea" Bandt je sodbo označil za "kritični trenutek v boju proti zatiranju svobode tiska". Dejal je, da sta preganjanje Assangea in nedejavnost avstralske vlade grozljiva. "To bi moralo skrbeti vse, ki jim je mar za medijsko svobodo in vse, ki verjamejo, da bi morale vlade zaščititi svoje državljane," je prepričan. Wilkie je dodal, da bi se moral Assange veseliti, da bo božič preživel s sinovoma in zaročenko. "Vendar pa mu namesto tega mu grozi 175-letna zaporna kazen in zelo realna možnost, da preživi svoje zadnje dni za rešetkami," je dejal neodvisni poslanec. "Novinarstvo ni zločin," je še pripomnil. Tudi senatorka Zelenih Janet Rice je kritizirala odločitev in dejala, da mora zunanja ministrica Marise Payne nemudoma govoriti z ZDA in zahtevati, "naj opustijo te absurdne obtožbe in Assangea prenehajo mučiti".

