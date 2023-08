Partner Giorgie Meloni o posilstvu: Ženska se lahko temu izogne, če se ne napije

Dekle v Palermu je bilo žrtev sedmih moških, ki so jo zvečer zvabili v bližino osamljenega gradbišča in jo posilili. Po krutem dejanju so jo pustili na tleh, moške pa so kasneje izsledili in jih pridržali. Posilstvo so dokumentirale kamere videonadzornega sistema, na katerih je bilo jasno videti dekle, ki jo držita dva moška, okoli nje pa je še ostalih pet. Po grozljivem skupinskem posilstvu je italijanski skrajno desni politik Matteo Salvini predlagal drastično in kontroverzno rešitev: uvedbo prisilne kastracije za posiljevalce.

V Neaplju pa je skupina šestih najstnikov posilila dve najstnici, potem ko so ju zvabili v zapuščeno skladišče.