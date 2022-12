Partner Kailijeve priznal, da je bil odgovoren za upravljanje z gotovino

Znane so nove podrobnosti zaslišanja osumljencev, ki so jih na podlagi dokumentov razkrili pri italijanski La Repubblici in belgijskem dnevniku Le Soir. Po njihovih navedbah naj bi Giorgi med zaslišanjem povedal tudi, da sumi, da sta denar prek Antonia Panzerija prejela tudi dva poslanca iz stranke S&D Andreo Cozzolino in Marca Tarabello, poroča Ansa.

Na novo se je v aferi pojavila tudi vloga Maroka, ki naj bi bil v domnevno podkupovalno afero vpleten prek svoje zunanje informacijske službe Dged. Po navedbah časnikov naj bi bili Panzeri, Cozzolino in Giorgi v stiku z Dgedom in Abderrahimom Atmounom, maroškim veleposlanikom na Poljskem.

Eva Kaili bi sicer morala skupaj še s tremi osumljenimi v okviru preiskave korupcije v Evropskem parlamentu že v sredo stopiti pred preiskovalnega sodnika, ki naj bi odločal o morebitnem podaljšanju pripora. Vendar so predhodno zaslišanje v njenem primeru v bruseljski sodni palači prestavili na prihodnji četrtek.

Kailin odvetnik je za AFP povedal, da se zaslišanja ni mogla udeležiti zaradi stavke osebja v zaporu, kjer se trenutno nahaja. Drug odvetnik Kailinove je povedal, da je nedolžna in zanika govorice, da je prejemala podkupnine iz Katarja, in dodal, da ne poznajo izvora denarja, ki so ga zasegli v kovčkih. Izvor gotovine bi lahko poznal njen partner Giorgi, so v sredo dejali odvetniki, in Giorgi je sporne posle očitno sedaj priznal.

Do zaslišanja bo Kailijeva v zaporu, kjer bo tudi izvedela, ali bo do začetka sojenja izpuščena na prostost ob plačilu varščine.