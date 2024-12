'Partnerja mi je iztrgalo iz rok', 'Ljudje so kričali, zavladala je panika'

"Vozilo je zadelo partnerja in ga nenadoma iztrgalo iz mojih rok. Bilo je grozno," izpoved 32-letnice za nemške medije povzema britanski BBC. Njen partner naj bi v incidentu utrpel poškodbe noge in glave.

Spregovorili pa so tudi številni drugi očividci. Gianni Warzecha je povedal, da je z družino svojega dekleta na tržnici poslušal božično glasbo, ko se je "nenadoma zaslišalo ropotanje in zvok razbitega stekla" . To so bili trenutki, ko se številni še dobro niso niti zavedeli, kaj se je zgodilo. A v obiskovalce božičnega sejma se je kmalu naselila panika.

Novinar javne radiotelevizije MDR Lars Frohmüller je na kraj tragedije prispel kmalu po tem, ko se je zgodila. Opisal je, da so bila povsod reševalna vozila, policija in gasilci: "To je bila prava kaotična situacija."

"Da so prispeli prvi reševalci, je trajalo nekaj minut. Vendar pa jih ni bilo dovolj, saj je bilo poškodovanih več kot 200 oseb," je poudaril. Večino prve pomoči so tako po njegovih besedah opravili kar ljudje na trgu. Slednje so na tiskovni konferenci potrdili tudi lokalni uradniki.

"Videl sem avtomobil in ljudi na tleh. Videl sem ljudi, ki so krvaveli. Med njimi so bili tudi otroci," je dejal Warzecha, ki je dodal, da se je takrat osredotočil na zagotavljanje prve pomoči poškodovanim.

Povedal je, da je bila takrat na tleh še vedno kri, ljudje so sedeli drug ob drugem in bili oviti v zlate in srebrne folije. Na kraju so bili tudi številni zdravniki, ki so skušali ogreti ljudi in oskrbeti njihove poškodbe. "To je velik šok. To je velik šok za vse ljudi tukaj v Magdeburgu in za vse ljudi v Saški-Anhalt," je dodal.

'Vse se je zgodilo v delčku sekunde'

Da so bili prizori grozljivi, je dejal tudi generalni sekretar nemške skrajno desne stranke AfD Tobias Rausch, ki je bil v času incidenta v bližini božičnega sejma. "Nisem še prišel na trg, ko smo naenkrat zaslišali pridušen hrup in hrumenje motorja. Ljudje so kričali. Vse se je zgodilo v delčku sekunde," je dejal.

Rausch je kasneje uspel posneti trenutek aretacije osumljenca.