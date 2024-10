Partnerja zaprla v kovček: 'Rotil jo je, naj ga izpusti, ona se mu je le smejala'

Ko se je po več urah zbudila, je ugotovila, da Torresa ni ob njej. Našla ga je prav tam, kjer ga je pustila – zaprtega v kovčku. 42-letnik takrat ni več dihal.

"Dokazi, predstavljeni med sojenjem, so vključevali videoposnetke, najdene na telefonu obtožene, na katerih je bilo mogoče slišati Torresa, kako mrzlično prosi, naj ga izpusti, Boonova pa se je medtem le smejala in ga večkrat zavrnila," so sporočili iz urada državnega tožilca Andrewa Baina.

Kot so dodali, je na posnetku slišati moškega, ki partnerko prosi, naj ga izpusti, saj, da ne more dihati, ženska pa mu je na to odvrnila: "Tako se počutim, ko me varaš." Z videoposnetka naj bi bilo razvidno tudi, kako si Torres neuspešno prizadeva, da bi se osvobodil iz svoje "kletke".

Obramba obtoženke je na sodišču sicer trdila, da je bilo razmerje nasilno ter da se je Boonova bala za svoje življenje. Ob tem pa naj bi bila prepričana tudi, da se lahko njen partner sam reši iz kovčka. Po odločitvi sodišča je njen odvetnik povedal, da so nad razsodbo razočarani. Kazen naj bi bila izrečena 2. decembra.