Partnerju Eve Kaili odobrili hišni pripor

Belgijski pravosodni organi so Giorgija izpustili iz pripora in mu odobrili hišni pripor z elektronsko zapestnico na gležnju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na četrtkovo poročanje italijanskih medijev.

Potem ko so belgijske oblasti iz pripora izpustile nekdanjega vodjo nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccola Figa-Talamanco , so v povezavi s korupcijskim škandalom v priporu ostali še Panzeri, Kailijeva in belgijski evroposlanec Marc Tarabella . Medtem je italijanski evroposlanec Andrea Cozzolino že v hišnem priporu v Neaplju, kjer čaka na odločitev italijanskih pravosodnih organov glede njegove izročitve belgijskim oblastem.

V povezavi s preiskavo so preiskovalci decembra, ko je škandal izbruhnil, izvedli racije na več naslovih, med drugim na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji. Zasegli so 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.

Afera, imenovana Katargate, je sicer močno pretresla Evropski parlament. Osumljenci naj bi od Katarja in Maroka prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v parlamentu v korist obeh držav. Tožilstvo jih obtožuje korupcije, pranja denarja in članstva v kriminalni združbi.